Quán quân 'Sing! Asia' tới Việt Nam

Miyuna, người Nhật Bản - quán quân "Sing! Asia 2025" - sẽ đến TP HCM biểu diễn ở lễ hội âm nhạc vào tháng 3 cùng loạt sao Việt.

Tại sự kiện giới thiệu concert chiều 25/2 ở TP HCM, đại diện cho biết Miyuna là lựa chọn hàng đầu bởi có độ phủ sóng lớn, được giới trẻ yêu mến. Sau Sing! Asia hồi tháng 7/2025, tên tuổi của cô càng được nâng lên, có thêm lượng fan tại khu vực châu Á và Việt Nam nói riêng.

Thông qua ban tổ chức, Miyuna nói mong chờ để gặp khán giả, đồng thời đang tập luyện nhiều ca khúc cho chương trình.

Miyuna - ngôi sao làng nhạc Nhật Bản - sẽ tham gia biểu diễn tại concert. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Miyuna xuất sắc vượt qua ca sĩ Chu Phi Ca (Trung Quốc) tại chung kết Sing! Asia để giành chiến thắng. Suốt cuộc thi, cô được giám khảo đánh giá cao về chất giọng lạ, nội lực, chuẩn bị công phu các tiết mục.

Miyuna biểu diễn 'Yurareru' tại cuộc thi Sing! Asia​​​​​​​ Miyuna biểu diễn "Yurareru" tại vòng bán kết. Video: iQIYI

Miyuna, 24 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sinh ra tại tỉnh Miyazaki. Lúc nhỏ, cô đã làm quen với các thể loại như rock, soul, pop, thường nghe nhạc của Whitney Houston, Michael Jackson, Hibari Misora. Với chất giọng khàn đặc trưng, Miyuna được bố mẹ cho học luyện thanh tại câu lạc bộ hợp xướng và trường nhạc địa phương.

Hồi học trung học cơ sở, Miyuna bị gãy xương hông khi tham gia một hoạt động thể thao. Trong thời gian phục hồi, cô tham gia một cuộc thi hát, được một số nhạc sĩ để mắt tới. Bước vào con đường chuyên nghiệp từ năm 2018 đến nay, Miyuna đạt thành công với các đĩa đơn như Gamushara, Tenjou Tenge, Boku to Kimi no Lullaby, Yurareru, trong đó nhiều ca khúc được chọn làm nhạc phim.

Một nghệ sĩ của Nhật Bản khác sẽ tham gia chương trình là One Or Eight - nhóm nhạc nam gồm tám thành viên. Họ từng tổ chức nhiều tour diễn khắp thế giới, nổi tiếng qua MV Don’t Tell Nobody với gần 20 triệu view.

Dàn sao Việt sẽ khuấy động sân khấu concert gồm Soobin, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, LyLy, Captain Boy. Chương trình nổi tiếng ở Nhật Bản 20 năm qua, hút hàng chục nghìn khán giả tham dự mỗi lần tổ chức. Trong lần đầu tổ chức tại Việt Nam, sự kiện gồm hoạt động trình diễn thời trang (28/3) và đêm nhạc (29/3) với điểm nhấn giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia.

Sing! Asia là cuộc thi âm nhạc diễn ra trên du thuyền kéo dài 30 ngày, do nền tảng iQiYi (Trung Quốc) tổ chức, phát sóng hồi tháng 6/2025. Thành phần giám khảo gồm các nghệ sĩ tên tuổi ở châu Á như Trương Lương Dĩnh, Vưu Trường Tịnh, Lâm Chí Dĩnh, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ. Chuyến tàu xuất phát từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Okinawa (Nhật Bản), ghé qua Vịnh Hạ Long (Việt Nam), Singapore, Malaysia, dừng chân tại Hong Kong. Thí sinh Việt tham gia sân chơi là Phương Mỹ Chi, đoạt hạng ba.

Tân Cao