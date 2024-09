Captain Boy - rapper gen Z đa tài

Captain Boy - 21 tuổi, gương mặt trẻ nhất show "Anh trai say hi" - có thể hát, rap, sáng tác, chơi nhạc cụ.

Anh ghi tên vào chung kết cuộc thi cùng 15 gương mặt sau nhiều vòng thử thách. Tại show, Captain Boy phô diễn nhiều tài năng, nhận lời khen của khán giả. Nhiều tiết mục có rapper tham gia như No Far No Star (Fillinus), You (Coldie), Chân thành (Maiquinn) hút lượt xem lớn trên các nền tảng.

Màn biểu diễn "Kim Tự Tháp" của Captain Boy Bài thi solo "Kim tự tháp" của Captain Boy tại chung kết cuối tháng 8. Năm gương mặt do khán giả bình chọn, lập thành nhóm nhạc, sẽ công bố tại đêm thi cuối, ngày 14/9. Video: Ban tổ chức cung cấp

Rapper tên thật Hoàng Đức Duy, quê Hòa Bình, hoạt động với nghệ danh Captain nhưng gần đây gắn thêm "Boy" để tăng độ nhận diện riêng. Theo rapper, tên Captain có từ thời học sinh do anh từng làm đội trưởng bóng rổ của trường. Anh đỗ thủ khoa đầu vào, khoa thanh nhạc của Đại học Thăng Long.

Công chúng biết đến Đức Duy từ năm 2015 trên sân khấu Giọng hát Việt Nhí. Năm 2021 và 2023, anh lần lượt thi King Of Rap, Rap Việt, gây chú ý với ngoại hình trưởng thành. Tuy chưa đạt thành tích cao nhất tại sân chơi, Captain Boy tạo hiệu ứng qua nhiều nhạc phẩm như Rolling Down, Để anh sang, Baby gọi cho anh...

Hình ảnh Captain Boy lúc thi Giọng hát Việt Nhí 2015 (trái) và hiện tại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở Anh trai say hi, Captain Boy không phải nhân tố nổi bật từ đầu, thậm chí suýt bị loại. Tuy nhiên, càng về sau, rapper càng bộc lộ khả năng, được các đội trưởng ra sức chiêu mộ. Trong nhóm, anh thường đóng vai trò sáng tác, sửa bản phối. Đức Phúc, Song Luân, Anh Tú Atus nói bất ngờ về tài năng của Captain Boy. Họ thấy ở đàn em sự tâm huyết, luôn hoàn thành công việc đúng hạn, góp phần lớn vào chiến thắng của đội.

Captain Boy Captain Boy biểu diễn "Chân thành" tại "Anh trai say hi" Captain Boy (xuất hiện từ 1:19 phút) ở tiết mục "Chân thành" cùng WEAN, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Ali Hoàng Dương, đang hút hơn 5 triệu view, vào top âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Video: Vie

Rapper cho biết ban đầu, anh lo lắng vì bản thân kém nổi tiếng, lại ít kinh nghiệm so với dàn sao nên thường không dám bắt chuyện. Khi cởi mở, hòa vào cuộc đua, anh dần thoát khỏi vùng an toàn. Captain Boy nói: "Tôi thay đổi từ cậu nhóc nhút nhát trở nên tự tin. Khi xác định theo đuổi ca hát, tôi hiểu rõ có nhiều khó khăn phải đối mặt. Một khi có cơ hội để chứng tỏ, tôi sẵn sàng lăn xả".

Rapper từng thức trắng ba đêm để hoàn thành nhạc cho liveshow 2. Trước chung kết, Captain Boy chỉ có thời gian ngắn tập nhảy. Biên đạo Lan Nhi nói thích năng lượng, sự nghiêm túc của rapper, phải tập luyện đến gần sáng nhưng không ca thán. MC Trấn Thành nhận xét Captain Boy có ngoại hình nhỏ bé nhưng năng lực "càng đi sâu càng tỏa sáng".

Rapper chơi guitar điện trong tiết mục "No Far No Star" hồi tháng 7. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phong cách âm nhạc của Caption Boy thay đổi tương ứng với sự trưởng thành. Rapper cho biết lúc mới làm quen thể loại nhạc đường phố hay tiếp cận rap, anh thích sự nổi loạn. Do đó, nội dung các bản rap đầu tiên Caption Boy thể hiện thường mang tính hiếu chiến, đối đầu. Rapper kể từng bị bố mẹ la mắng khi họ nghe được bản rap do anh viết, cho rằng "như đấm vào tai". Sau khi lắng nghe mẹ phân tích, nhận xét ca khúc thiếu tinh thần tích cực, Caption Boy dần thay đổi.

Sau chương trình Rap Việt mùa ba, anh thay đổi nhiều về tư duy sáng tác nhờ học hỏi các giám khảo lẫn bạn thi. Các nhạc phẩm phát hành gần đây như Quên dần quên, Mong em sẽ cố quên cho thấy hướng đi mới của Captain Boy - nhẹ nhàng, sâu lắng và có chất thơ nhiều hơn. "Càng lớn, có thêm trải nghiệm sống, tôi viết nhạc mang chiều sâu hơn. Các đề tài tôi chọn thường gần gũi cuộc sống, giới trẻ, mang thông điệp truyền cảm hứng", anh nói.

MV "Quên dần quên" - Rapper Captain MV "Quên dần quên" của Captain Boy phát hành đầu năm. Video: Nhân vật cung cấp

Tình yêu âm nhạc của Captain Boy được bồi đắp nhờ sự ủng hộ của gia đình. Tháng 8/2023, mẹ rapper là Phạm Ngọc Hà - Hiệu trưởng THPT Công Nghiệp, TP Hòa Bình - gây chú ý khi lên sân khấu hỗ trợ con tiết mục Rolling Down. Nhiều số ghi hình của Anh trai say hi, phụ huynh sắp xếp việc, bay vào TP HCM để cổ vũ tinh thần cho Captain Boy.

Mẹ rapper nói: "Tôi từng ước mơ theo đuổi ca hát nhưng chưa có duyên. Khi thấy con có tài năng, đam mê, gia đình ủng hộ tuyệt đối. Nhiều tháng qua, theo dõi con tại các cuộc thi, tôi yên tâm vì Captain ngày một trưởng thành".

Captain Boy học hỏi mẹ cách đối nhân xử thế hoặc tìm cảm hứng sáng tác qua các bài giảng văn của mẹ. "Tôi lựa chọn ca từ văn minh, hợp thuần phong mỹ tục để chinh phục khán giả, đồng thời không gây ảnh hưởng đến công việc liên quan đến giáo dục của mẹ", rapper nói.

Mẹ Captain Boy nói về ủng hộ con trai theo đuổi âm nhạc Mẹ Captain Boy nói lý do ủng hộ con theo đuổi âm nhạc và song ca rapper một đoạn trong ca khúc "Quên dần quên". Video: Tân Cao

Gần một năm qua, Captain Boy chuyển vào TP HCM sinh sống và làm việc. Anh đang ở nhà thuê, đầu quân cho một công ty giải trí để có hướng phát triển. Thời gian đầu, ca sĩ đối diện một số khó khăn như môi trường sống khác biệt, ít show, thiếu mối quan hệ. Khi thực hiện sản phẩm đầu tay, Captain Boy nhận sự giúp đỡ tài chính từ mẹ. Gần đây, khi tên tuổi phủ sóng rộng hơn, Captain Boy bắt đầu chạy show ở nhiều tỉnh thành.

Từ trái qua gồm Captain Boy, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P tại hậu trường show "Anh trai say hi". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Rapper đặt mục tiêu thành công trước tuổi 25, sớm báo hiếu bố mẹ. "Tôi tin sự nỗ lực, không ngừng học hỏi, làm nghề nghiêm túc là chìa khóa để sớm chạm đến giấc mơ", anh nói.

Captain Boy yêu thích nghệ sĩ quốc tế Bruno Mars, mong muốn có thể làm được nhiều điều giống thần tượng. Để tạo động lực cho chính mình, ca sĩ nghĩ ra khẩu hiệu riêng: "Làm hết hơi, chơi hết nấc, sống là phải chất".

Tân Cao