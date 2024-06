Quán quân Britain's Got Talent bị chỉ trích

Khán giả nói Sydnie Christmas - quán quân Britain's Got Talent 2024 - gian lận khi chỉ nhận là "nhân viên lễ tân" mà không nói từng ca hát chuyên nghiệp.

Theo Daily Mail ngày 3/6, người hâm mộ tức giận khi phát hiện Christmas từng có một số thành tựu ca hát, trong khi cô chỉ giới thiệu bản thân là nhân viên lễ tân phòng gym tại Kent (Anh).

Sydnie Christmas tại Britain's Got Talent Sydnie Christmas hát ca khúc "Over the Rainbow" trên sân khấu chung kết ngày 2/6. Video: Britain's Got Talent

Một tài khoản viết: "Sydnie Christmas từng phát hành một bài hát trên Spotify. Việc cô ta thắng cuộc thi tìm kiếm tài năng nước Anh hoàn toàn là hành vi lừa đảo". Người khác bình luận: "Đáng lẽ cô không nên nhận giải quán quân vì là dân lão luyện". Trang tin cho biết khán giả bất bình trước sự tham gia của Christmas từ khi cô tham gia buổi thử giọng đầu tiên.

Theo Daily Mail, Sydnie Christmas từng tham gia nhiều vở nhạc kịch, từng biểu diễn trên du thuyền Royal Caribbean International. Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật ở London năm 2014, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò hát dẫn trong vở kịch Lazarus do huyền thoại Rock David Bowie viết nhạc, giai đoạn 2026-2017. Cùng thời điểm, cô xuất hiện trên chương trình Stage School - show tranh tài của các sinh viên nghệ thuật. Sau đó, cô gia nhập đoàn kịch Starlight Express của Đức vào năm 2019.

Người xem cũng cho rằng chương trình dàn dựng để Sydnie Christmas chiến thắng. Họ nói việc tiết mục của cô được xếp cuối cùng đồng nghĩa cô nhận nhiều lượt bình chọn hơn các thí sinh khác. Trong chung kết, Christmas nhận 27,2% phiếu bầu, á quân đạt 15,8%. Cô bác tin đồn với tờ Ok! Magazine, cảm thấy tổn thương trước suy đoán của khán giả. "Mọi người chỉ nghĩ: 'Rõ ràng ban tổ chức đem giải thưởng đến cho cô ấy'. Không phải như thế. Tôi đã rất cố gắng, tin tưởng bản thân và hy vọng rất nhiều để đạt thành tích này", Christmas cho biết.

Sau khi đoạt quán quân, trong cuộc phỏng vấn với The Mirror, cô nói sẽ quay lại chỗ cũ làm việc vì đã ký hợp đồng không giờ (thỏa thuận không đảm bảo số giờ lao động cụ thể). Christmas muốn có công việc toàn thời gian tại London, hy vọng thành công tại cuộc thi là bước đệm giúp cô thực hiện mục tiêu.

Sydney Christmas trong đêm chung kết. Ảnh: Rex

Britain's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng trực thuộc thương hiệu America's Got Talent do Simon Cowell khởi xướng. Show lên sóng truyền hình lần đầu năm 2007 và hiện ở mùa thứ 17. Simon Cowell, Amanda Holden, Bruno Tunioli và Alesha Dixon chấm thi năm nay. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp của thí sinh.

Ngoài vụ của Christmas, chương trình gây tranh cãi khi mời nhóm nhạc Kpop Blitzers dự thi. Nhóm vướng nghi vấn hát nhép do năng lực thể hiện ở màn bán kết quá tốt so với buổi thử giọng đầu tiên. Mặt khác, Blitzers cũng có tên tuổi tại Hàn Quốc, khán giả cho rằng ban nhạc tham gia để tranh thủ quảng bá ở Anh.

Sydnie Christmas sinh năm 1996, đến từ Kent (Anh). Trong đêm chung kết 2/6, cô thể hiện giọng hát cao cùng khả năng cảm âm hoàn hảo khi hát ca khúc Over the Rainbow - nhạc phim The Wizard of Oz (1939). Christmas đánh bại 10 tiết mục khác để giành giải quán quân, nhận 250.000 bảng (gần tám tỷ đồng) tiền thưởng và cơ hội biểu diễn tại Royal Variety Show - chương trình gây quỹ của hoàng gia Anh.

Giải á quân thuộc về ảo thuật gia Jack Rhodes. Vị trí thứ ba là cặp vũ công người Ghana - Abigail và Afronita, ca sĩ opera Innocent Masuku người Nam Phi đứng thứ tư.

Phương Thảo (theo Daily Mail)