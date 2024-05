Nhóm nhạc Hàn gây tranh cãi tại Britain's Got Talent

Sân khấu dự thi của nhóm Blitzers. Video: Britain's Got Talent

Sân khấu Britain's Got Talent của nhóm Blitzers

Trên sân khấu Britain's Got Talent ngày 29/5, Blitzers gây chú ý khi cover ca khúc Bring That Fire của ban nhạc WAR*HALL. Ca sĩ Alesha Dixon - một trong bốn giám khảo - nói thích cách họ chuẩn bị cho cuộc thi, khen vũ đạo tuyệt vời. Cô nhận xét: "Các bạn nên tự hào về màn trình diễn vì tôi đã thấy những gì nhóm nỗ lực tối nay". Những người còn lại cũng dành nhiều lời tán thưởng cho Blitzers, đánh giá cao kỹ năng và trang phục của sáu thành viên.

Tuy nhiên, theo Daily Mail, một số khán giả không đồng tình lời khen của ban giám khảo, cho rằng Blitzers hát nhép do từng có màn thể hiện rất kém ở buổi thử giọng đầu tiên. Họ không tin các thành viên có thể xử lý nốt cao một cách hoàn hảo trong đêm bán kết. Một người bình luận trên X: "Có nhiều máy quay góc rộng trên sân khấu. Liệu đây có phải là cách chương trình che giấu việc ban nhạc không hát live?".

Khán giả cũng phát hiện Blitzers đã có một số thành tựu tại quê nhà trước khi dự thi. Ban nhạc từng phát hành nhiều đĩa đơn, hát nhạc phim. Các album đều nằm trong bảng xếp hạng của Kpop. Người xem cho rằng nhóm vốn nổi tiếng trong nước, tham gia Britain's Got Talent chỉ để quảng bá ở Anh. Vì thế, ban tổ chức không cần bắt giám khảo giả vờ không biết Blitzers.

Bên cạnh vấn đề của Blitzers, Britain's Got Talent cũng nhận nhiều chỉ trích do có quá nhiều thí sinh từ các quốc gia khác như Nhật Bản, Italy, Jamaica. Khán giả nhận xét chương trình vô nghĩa khi cuộc thi tìm kiếm tài năng tại một đất nước cụ thể lại không có nhiều người bản xứ tham gia.

Một tài khoản X bình luận: "Tôi yêu Britain's Got Talent nhưng năm nay phải tự hỏi có bao nhiêu người Anh tiến vào vòng chung kết. Tôi không đánh giá thấp tài năng của các thí sinh khác nhưng sự thật họ không phải người Anh".

Trước những tranh cãi, đại diện ban tổ chức trả lời phỏng vấn của Daily Mail: "Britain's Got Talent quy tụ nhiều tài năng trong nước cùng nhiều tiết mục đa quốc gia. Điều này là minh chứng cho sự thành công mang tính quốc tế của các quán quân mùa trước như Susan Boyle và Paul Potts, khiến nhiều thí sinh từ những đất nước khác muốn thử sức ở Anh".

Blitzers là nhóm Kpop đầu tiên tham gia Britain's Got Talent. Ban nhạc ra mắt năm 2021, thuộc công ty giải trí Wuzo Entertainment, từng có bảy người nhưng một giọng ca đã rời nhóm hồi tháng 1. Hiện Blitzers hoạt động với sáu thành viên gồm Juhan, 23 tuổi, Chris, 22 tuổi, Wooju, 20 tuổi, Sya, 22 tuổi, Jinhwa, 23 tuổi, Lutan, 21 tuổi.

Britain's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng trực thuộc thương hiệu America's Got Talent do Simon Cowell khởi xướng. Show lên sóng truyền hình lần đầu năm 2007 và hiện ở mùa thứ 17. Simon Cowell, Amanda Holden, Bruno Tunioli và Alesha Dixon chấm thi năm nay. Chung kết sẽ diễn ra vào tối 2/6 với giải thưởng dành cho người thắng cuộc là 250.000 bảng (khoảng 8 tỷ đồng).

Phương Thảo (theo Daily Mail)