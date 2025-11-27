Quân nhân Việt - Ấn diễn tập phá mìn, cứu hộ động đất

Diễn tập quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (VINBAX 2025) diễn ra ngày 27/11 tại Miếu Môn với gần 300 quân nhân Việt Nam, Ấn Độ tham gia thuộc lực lượng công binh, quân y, quân khuyển biên phòng và trực thăng không quân.

Diễn tập trải qua ba tình huống tích hợp, gồm thực hành rà phá bom mìn, vật nổ và cứu thương; giải tán đám đông cáo buộc nhân viên Liên Hợp Quốc xâm hại tình dục, bảo vệ đơn vị; công binh cùng các lực lượng khác cứu trợ nạn nhân do động đất, sập đổ công trình, tham gia cấp cứu và vận chuyển y tế đường không. Hình thái chung các tình huống diễn ra tại Faron - khu vực có lịch sử động đất và nhiều bất ổn, cách 120 km về phía tây bắc của Sở chỉ huy Phân khu 2 thuộc Phái bộ UNAC.