Quân nhân Việt - Ấn diễn tập phá mìn, cứu hộ động đất

Diễn tập quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (VINBAX 2025) diễn ra ngày 27/11 tại Miếu Môn với gần 300 quân nhân Việt Nam, Ấn Độ tham gia thuộc lực lượng công binh, quân y, quân khuyển biên phòng và trực thăng không quân.
Diễn tập trải qua ba tình huống tích hợp, gồm thực hành rà phá bom mìn, vật nổ và cứu thương; giải tán đám đông cáo buộc nhân viên Liên Hợp Quốc xâm hại tình dục, bảo vệ đơn vị; công binh cùng các lực lượng khác cứu trợ nạn nhân do động đất, sập đổ công trình, tham gia cấp cứu và vận chuyển y tế đường không. Hình thái chung các tình huống diễn ra tại Faron - khu vực có lịch sử động đất và nhiều bất ổn, cách 120 km về phía tây bắc của Sở chỉ huy Phân khu 2 thuộc Phái bộ UNAC.
Song một tiếng nổ vang lên khiến sĩ quan Liên Hợp Quốc (UN) bị thương ở chân.
Người này nhanh chóng được sơ cứu thương rồi chuyển lên xe về tuyến sau, trong khi đồng đội tiếp tục làm nhiệm vụ.
Các tình huống diễn tập bám sát thực tế, nhằm nâng cao năng lực phối hợp lực lượng trong thực tế, cứu hộ cứu nạn khi làm nhiệm vụ, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam - Ấn Độ.
Tình huống tiếp theo là Đội Công binh giải tán đám đông trong đó có một người phụ nữ cáo buộc nhân viên Liên Hợp Quốc xâm hại tình dục. Vụ việc bắt nguồn từ nhóm người tụ tập phía ngoài doanh trại, la hét, đòi gặp chỉ huy. Các sĩ quan dân vận thuyết phục, chứng minh thành viên không liên quan cáo buộc.
Nhóm nam nữ sau đó gọi thêm người mang theo gậy gộc tập trung đòi lực lượng Liên Hợp Quốc rời đi, trả công bằng cho người phụ nữ, cung cấp lương thực…
Các sĩ quan UN sau đó đề nghị gặp người đứng đầu chính quyền địa phương để đàm phán. Trong quá trình này, nhóm thanh niên không đưa ra được bằng chứng thuyết phục, ngược lại lực lượng mũ nồi xanh có đủ lý lẽ chứng minh vụ việc không như phản ánh.
Đại diện địa phương chuyển sang đề nghị hỗ trợ sửa chữa đoạn đường nối từ trục đường chính đến trường học. Đội Công binh xem xét nguyện vọng và hỗ trợ vào thời điểm thích hợp, song khẳng định hành động vì mục đích nhân đạo chứ không liên quan đến cáo buộc của người phụ nữ.
Tình huống cuối cùng là công binh phối hợp với các lực lượng cứu trợ nạn nhân động đất 6 độ khiến sập đổ công trình, cấp cứu và vận chuyển y tế đường không. Khu vực cứu nạn là bệnh viện bị sập khiến một số người mắc kẹt. Lực lượng trinh sát mở đường vào khu vực sập đổ, khoanh vùng để đồng đội tiếp cận hiện trường. Tổ chó nghiệp vụ đi đầu tìm kiếm, đánh dấu các vị trí nghi ngờ có người bị nạn.
Công binh dùng thiết bị dò âm thanh tìm kiếm vị trí nạn nhân, phát hiện dưới đống đổ nát có một người đàn ông và em bé 14 tháng tuổi mắc kẹt. Tổ cứu sập dùng đục điện khoan phá bêtông, kích thủy lực tạo không gian đưa nạn nhân ra ngoài.
Em bé được các sĩ quan đưa ra ngoài giao cho người nhà, lực lượng liên tục trấn an nạn nhân sau khi chăm sóc y tế.
Sau gần 10 phút khoan đục bêtông, lực lượng cứu hộ đưa được người cha ra ngoài.
Giang Huy - Hoàng Phương