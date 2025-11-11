Diễn tập Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình

Hà NộiHơn 300 quân nhân, quân khuyển tham gia cứu hộ cứu nạn trong diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (VINBAX 2025) khai mạc ngày 11/11 tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia Miếu Môn. Hơn 300 sĩ quan hai nước tham gia thuộc các lực lượng công binh, quân y, gìn giữ hòa bình, quân khuyển biên phòng. Chuỗi hoạt động nhằm nâng cao năng lực phối hợp trong diễn tập thực địa, cứu hộ cứu nạn khi làm nhiệm vụ, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập VINBAX 2025. Ảnh: Hồng Linh

Diễn tập kéo dài tới cuối tháng 11 với nhiều hoạt động, trong đó có bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nhiệm vụ của đội công binh, quân y. Công binh thực hành kỹ năng chuyên ngành về vật nổ tự chế, trinh sát, xây dựng bảo trì đường bộ, bãi đáp trực thăng, kho đạn, vọng gác, tường, rào bảo vệ căn cứ.

Quân y phân loại bệnh nhân trong tình huống tổn thương hàng loạt, cấp cứu chấn thương nâng cao, thực hành sơ cứu, chuyển thương, hỗ trợ nhân đạo trong vận chuyển y tế đường không, vận hành thiết bị bay không người lái.

Lần đầu tiên, 6 chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng sẽ tham gia tìm kiếm phát hiện bom mìn và cứu hộ cứu nạn. 4 quân khuyển trong số này từng đi cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar. Thông qua tình huống giả định, quân nhân hai nước sẽ diễn tập thực binh hiệp đồng làm nhiệm vụ tại một Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

"Các lực lượng đã sẵn sàng tâm thế bước vào diễn tập thực địa", thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình, cho biết thêm rằng việc lập thao trường mô phỏng đã được hai bên hiệp đồng chặt chẽ, an toàn.

Chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng lần đầu tiên tham gia VINBAX. Ảnh: Hồng Linh

Ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ, nhấn mạnh VINBAX đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác quốc phòng hai nước, thể hiện cam kết chung của Ấn Độ và Việt Nam với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực. Diễn tập được xây dựng theo quy trình chuẩn mực của Liên Hợp Quốc với nội dung tập trung vào hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, thể hiện tinh thần vì hòa bình - những giá trị chung mà hai nước hướng đến.

Từ những ngày đầu diễn tập trên sa bàn, VINBAX đã trở thành hoạt động thực địa chuyên môn sâu, toàn diện, phản ánh hiểu biết sâu sắc và tôn trọng lẫn nhau giữa hai quân đội, ông Rajesh Kumar Singh đánh giá. Thời gian tới, Ấn Độ mong muốn mở rộng phạm vi hợp tác của diễn tập quốc phòng trong các lĩnh vực mới, sẵn sàng hơn trước thách thức trong môi trường tác chiến hiện đại.

VINBAX là diễn tập thường niên của quân đội hai nước được tổ chức 6 lần, trong đó có 4 lần ở thực địa. Đến nay, Ấn Độ là đối tác quốc tế duy nhất cùng Việt Nam tổ chức diễn tập này.

Hoàng Phương