Quán ngan cháy tỏi phố cổ được các cầu thủ U23 yêu thích

Bà Lương Thị Lệ Thủy, sinh năm 1974, quản lý chính của quán cho biết ngoài địa chỉ Hàng Lược, gia đình còn có thêm cơ sở 2 ở phố Nguyễn Khang. Bà Thủy được kế thừa quán ăn từ chị gái.

"Năm 2016, chị tôi mở cửa hàng, chủ yếu bán ngan luộc nhưng ế khách. Một ngày, chị tẩm ướp gia vị đem chiên với tỏi cho người nhà ăn thử. Mọi người đều khen ngon, lạ miệng", bà nói và cho hay kể từ đó, ngan cháy tỏi xuất hiện trong thực đơn, thành món đắt hàng nhất. Khi đó, ở phố cổ Hà Nội, chưa quán nào có món ăn tương tự.