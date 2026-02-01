Quán ngan cháy tỏi phố cổ được các cầu thủ U23 yêu thích

Quán ngan cháy tỏi Thủy Lương nằm trên phố Hàng Lược được chấm 4 sao trên Google Review. Nhiều diễn đàn ăn uống hay du lịch gợi ý là quán ''nhất định phải thử'' ở khu vực phố cổ. Quán hấp dẫn thực khách nhờ món ăn được tạo ra một cách tình cờ và duy trì "độ hot" gần 10 năm" qua.
Bà Lương Thị Lệ Thủy, sinh năm 1974, quản lý chính của quán cho biết ngoài địa chỉ Hàng Lược, gia đình còn có thêm cơ sở 2 ở phố Nguyễn Khang. Bà Thủy được kế thừa quán ăn từ chị gái.
"Năm 2016, chị tôi mở cửa hàng, chủ yếu bán ngan luộc nhưng ế khách. Một ngày, chị tẩm ướp gia vị đem chiên với tỏi cho người nhà ăn thử. Mọi người đều khen ngon, lạ miệng", bà nói và cho hay kể từ đó, ngan cháy tỏi xuất hiện trong thực đơn, thành món đắt hàng nhất. Khi đó, ở phố cổ Hà Nội, chưa quán nào có món ăn tương tự.
Bà Thuỷ nhập hàng từ mối quen, có xuất xứ rõ ràng tại Đông Anh. Khoảng 7-8h, nhân viên cùng người nhà tất bật sơ chế để mở cửa vào 10h30 hằng ngày.
Ngan được luộc, chặt, tẩm ướp với nước sốt theo công thức riêng, sau đó chiên ngập dầu. Bà Thủy nói công thức tẩm ướp chỉ có bà và vợ chồng người cháu biết. Nhân viên thực hiện theo các bước hướng dẫn. Thành phẩm là những miếng ngan ngoài giòn, trong ngấm vị, thơm mùi tỏi và không đọng mỡ.
Khoảng 90% khách đến quán gọi ngan cháy tỏi. Một món khác cũng được lòng thực khách là miến trộn lòng xào. Do số lượng có hạn, món này thường hết sớm nhất.
Combo cho hai người ăn (ảnh) thường gồm một đĩa ngan cháy tỏi nửa con, một bát canh măng tiết, một đĩa bún và một bát miến trộn. Nếu 4-5 người ăn, thực khách có thể gọi nguyên con.
Giá combo dao động từ 310.000 đồng đến 540.000 đồng. Đồ uống quen thuộc của quán là nước quýt, được bà Thủy đưa vào thực đơn để tạo sự khác biệt và cũng "hợp" với ngan cháy tỏi.
Quán mở cửa hằng ngày từ 10h30 đến 13h30 và 17h30 đến 21h, có thể đóng cửa sớm nếu hết hàng. Quán phục vụ cùng một lúc khoảng 40-50 người.
Khách ra vào liên tục trong giờ cao điểm trưa và tối. Từ khi vỉa hè bị cấm bày bán, số lượng chỗ trong quán hạn chế, khách phải chờ lâu hơn, khoảng 10-20 phút.
Tiền đạo Đình Bắc (giữa), cầu thủ vừa thi đấu thành công tại giải bóng đá U23 châu Á, là một trong những khách quen của ngan cháy tỏi Thủy Lương. Đình Bắc đến quán trước khi lên đường dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Anh đi cùng một đồng đội của tuyển trẻ Việt Nam.
Trước đó, trong lần đầu tiên được ăn thử ngan cháy tỏi, tiền đạo của CLB Công An Hà Nội liên tục khen ngon.
"Bắc ăn ba đĩa trong lần đầu và còn mua mang về", chủ quán cho hay. Thủ thành Trung Kiên và trung vệ Lý Đức đều gọi hai đĩa.
Các cầu thủ U23 Việt Nam như Lý Đức, Trung Kiên đến ăn ngan cháy tỏi trước khi tham dự giải châu Á, tháng 1/2026.
Anh Tú Phạm (bên phải), cháu bà Thủy, hiện phụ giúp quản lý quán, cho biết các cầu thủ bóng đá mách nhau và tự tìm đến ăn. Do lịch thi đấu dày đặc, di chuyển nhiều nên tranh thủ có thời gian rảnh ở Hà Nội, các nhóm cầu thủ đều ghé quán.
Theo anh Tú, cầu thủ thường đến bất chợt. Nhiều khách hay hỏi bao giờ cầu thủ đến để gặp chụp ảnh và xin chữ ký nhưng quán hầu như không biết, chỉ thi thoảng mới được báo trước. Anh cho biết rất vui khi quán nhà mình thành điểm hẹn của giới cầu thủ.
Trên ảnh, anh Tú ngồi cùng Hoàng Đức (bên trái).
Lứa cầu thủ U23 thi đấu giải chung kết châu Á năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) như Văn Toàn (ảnh), Duy Mạnh, Văn Hậu, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng cũng là khách quen của quán. Thực khách nhận ra các cầu thủ, xin chụp ảnh hoặc chữ ký.
Bà Thủy cho biết vui vì món ăn được lan tỏa rộng, trở thành một món mới đặc trưng cho ẩm thực Hà Nội. "Khách du lịch đến Hà Nội giờ đây thường tìm ăn ngan cháy tỏi bên cạnh các món truyền thống như phở, bánh mì, bún chả", bà Thủy nói.
Một trong những hạn chế của quán là không có chỗ để xe. Thực khách phải gửi ở các bãi quanh phố cổ, bán kính khoảng 50 m.
Linh Hương
Ảnh: Hoàng Giang - Video: Tú Phạm