Vị khách có những hành động quá nhanh khiến quản lý tiệm vàng tưởng trộm, nhưng cú “twist” cuối mới thật sự bất ngờ.

Một vị khách bước vào tiệm vàng và cầm thử sợi dây chuyền rồi chạy vội đến chiếc gương lớn gần đó để soi thử khiến quản lý tá hỏa tưởng gặp trộm. Không kịp suy nghĩ nhiều, người quản lý lập tức đuổi theo định 'tẩn' vị khách một trận. Nhưng sau đó mọi việc sáng tỏ khiến quản lý tiệm vàng tìm cách đánh lái sang chuyện khác. Sau vài lần thử trang sức và mặc cả bất thành, vị khách vội chạy đi khiến quản lý tin chắc rằng sợi dây chuyền đã bị cuỗm mất. Thế là cuộc rượt đuổi tiếp tục diễn ra trước sự ngỡ ngàng của nữ nhân viên.

Quản lý tiệm vàng tá hỏa vì khách chạy nhanh

Sau khi cho vị khách một trận no đòn, quản lý lúc này chỉ còn biết đỏ mặt quay lại xin lỗi vì đã hiểu lầm. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng ở một pha "quê độ", nhưng cú twist thực sự lại đến sau đó. Trong lúc mọi người mải xin lỗi và trở về vị trí làm việc, vị khách kia đã âm thầm "cuỗm" mất một chiếc nhẫn to tướng.

