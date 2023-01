Quản lý thị trường: Cây xăng đóng cửa không phải do thiếu cung

Theo quản lý thị trường TP HCM, một số cây xăng đóng cửa tạm nghỉ bán dịp Tết Quý Mão chủ yếu do nhân viên về quê nghỉ Tết, chứ không phải do thiếu cung.

Thông tin này được Cục Quản lý thị trường TP HCM phát đi ngày 25/1 trước phản ánh một số cây xăng trên địa bàn TP HCM đóng cửa, nghỉ bán dịp Tết Quý Mão.

Ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết) quản lý thị trường đã kiểm tra một số cây xăng tại TP HCM, như cây xăng Hoàng Phong (quận 7), cửa hàng xăng dầu Phát Thịnh, cửa hàng Bình Thuận (thuộc Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Quế, quận 7), cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Quang Liêm (quận 7), và một số cây xăng trên Quốc lộ 50...

Lý do tạm nghỉ hoặc bán hàng gián đoạn tại các cửa hàng trên, theo quản lý thị trường TP HCM, do nhân viên nghỉ Tết là chính chứ không phải do thiếu nguồn cung.

"TP HCM có hơn 550 cửa hàng xăng dầu, số tạm dừng bán "hiện chỉ vài cửa hàng, chỉ là cá biệt". Cung ứng xăng dầu tại thành phố vẫn ổn định", Cục Quản lý thị trường TP HCM khẳng định.

Hiện Sở Công Thương TP HCM chưa có quy định về thời gian bán hàng với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Vì thế, một số cây xăng thay đổi thời gian kinh doanh do thiếu nhân lực dịp Tết, quản lý thị trường yêu cầu họ chấn chỉnh, bố trí đủ người đảm bảo thời gian kinh doanh.

Một cây xăng dán thông báo tạm thời hết xăng. Ảnh: Anh Minh

Riêng hai cửa hàng là Xăng dầu Bình Thung (đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) và Xăng dầu Bình Thuận (thuộc Công ty cổ phần thương mại Nam Sài Gòn, quận 7), việc đặt hàng với nhà cung cấp đang bị gián đoạn do ngân hàng nghỉ làm việc dịp Tết. Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng này.

Tại Hà Nội, quá trình giám sát hoạt động kinh doanh, ngày 24/1, quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh xăng dầu tại huyện Ứng Hoà không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu. Với vi phạm này, cửa hàng trên bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hiện tượng đóng cửa "nghỉ Tết" tại các cửa hàng xăng dầu và khắc phục hiện tượng thiếu nhân viên do nghỉ Tết... Hôm nay, quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Trước đó, ngày 20/1 (29 Tết), tại An Giang cũng có hiện tượng cửa hàng xăng dầu tạm nghỉ bán, thông báo hết hàng. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên sau đó đã có công điện khẩn yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý mọi hành vi vi phạm với hệ thống kinh doanh xăng dầu.

Từ cuối tháng 12/2022, Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn gặp sự cố kỹ thuật phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi (RFCC). Sự cố này đã khắc phục xong, nhà máy vận hành 100% công suất từ ngày 15/1. Tuy vậy, sự cố này khiến nguồn cung xăng dầu từ nhà máy này cho thị trường thiếu khoảng 120.000 - 200.000 m3, tấn trong tháng 1 so với kế hoạch. Nhà máy đã có kế hoạch chạy tăng công suất ở nửa sau tháng 1 để bù đắp lượng thiếu hụt này.

Ngoài bị ảnh hưởng bởi sự cố của Lọc dầu Nghi Sơn, nhiều đơn vị bán lẻ xăng dầu cho biết, việc không điều chỉnh giá xăng vào 30 Tết mà chuyển chu kỳ điều hành giá sang ngày 2/1 trong khi giá dầu thế giới đang biến động tăng mạnh khiến mức chiết khấu (hoa hồng) rất thấp, thậm chí âm khiến họ thua lỗ trong kinh doanh.

Anh Minh