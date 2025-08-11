'Quản lý con người mới là cốt lõi của xe giường nằm'

Không ai muốn giao phó tính mạng cho người khác, nhưng chọn xe giường nằm chạy ban đêm vẫn đưa nhiều người về nhà an toàn.

Theo tôi không nên cấm hoàn toàn xe giường nằm chạy ban đêm. Hiểu nôm na tại sao lại có loại hình xe giường nằm, loại xe này được sinh ra không chỉ để nhằm phục vụ "những người không thể ngồi - như xe cứu thương chẳng hạn" đáp ứng nhu cầu cho số đông những người muốn tiết kiệm thời gian, sức khỏe khi di chuyển đường dài. Chẳng ai muốn đi xe giường nằm khi chỉ di chuyển một đoạn ngắn, trong thời gian ngắn. Xe giường nằm chủ yếu phục vụ những chuyến đường dài và thời gian ở trên xe có thể lên đến vài ngày hoặc hơn. Mục đích của xe giường nằm chạy ban đêm để tranh thủ thời gian, nếu cấm xe giường nằm chạy đêm sẽ khiến thời gian di chuyển kéo dài lê thê vậy chẳng khác nào khai tử nó.

Để an toàn, không chỉ xe giường nằm mà phương tiện nào cũng thế, quan trọng nằm ở vấn đề quản lý con người, đó là tài xế, kíp vận hành xe. Nếu đảm bảo tài xế ở trạng thái tốt khi lái xe, bao gồm cả sức khỏe thể chất và tinh thần, thì việc chạy xe giường nằm vẫn có thể hoạt động.

Nhiều doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi kíp lái ở các trạm dừng nghỉ. Việc này có cái hay nhưng cũng có chỗ chưa hay. Hành trình của tài xế dài lê thê hơn nữa. Họ có thể nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe ở trạm dừng nghỉ, nhưng trạng thái tinh thần thì không thỏa đáng. Họ sẽ liên tục ở đây, chứ không phải gia đình của họ.

Tài xế xe tải đường dài, cho dù gặp khó khăn ở khâu tiếp nhận hàng hóa thì chỉ một tuần hoặc nửa tháng là họ cũng có thể kết thúc hành trình và được trở về nhà. Còn đối với tài xế xe khách, nhất là xe giường nằm thì hành trình không biết bao giờ mới kết thúc - ngoại trừ nộp đơn xin nghỉ phép.

Cuối cùng dù đi đâu, "nhà" rất quan trọng trong văn hóa đời sống của người Việt, cho dù chỉ là cái chòi thì vẫn rất mong muốn bình an khi được trở về nhà.

Độc giả Thanh Trần