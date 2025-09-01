Quán kem 50 năm gắn với ký ức người Sài Gòn

Nhiều khách trong và ngoài nước tìm đến quán Bố Già để thưởng thức món kem một thời của người Sài Gòn, bao năm vẫn giữ vị truyền thống.

Nằm trong một căn nhà hai tầng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quán kem Bố Già có không gian hiện đại nhưng hương vị lại gợi nhớ về Sài Gòn xưa. Theo chủ quán, Bố Già mở bán từ năm 1975, thu hút nhiều thực khách trung niên tìm lại hương vị tuổi thơ và không ít bạn trẻ tò mò thưởng thức vị kem "thời xưa".

Mặt trước quán kem Bố Già trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ảnh: Tuấn Anh

Quán lưu giữ công thức làm kem 50 năm với các nguyên liệu chủ yếu gồm sữa bột, sữa đặc, nước cốt dừa, các loại đậu, kem béo và trái cây tươi. Kem Bố Già có kết cấu dẻo mịn, thơm mùi trái cây tươi và vị ngọt thanh, không gắt. Một số khách cho rằng kem Bố Già là điểm đến "không thể bỏ lỡ" khi chạy xe ngang khu Bạch Đằng trong thập niên từ 1980 đến đầu những năm 2000.

Chủ quán hiện tại là ông Hiếu, 63 tuổi, cho biết tên "Bố Già" là tên gọi của khách hàng đặt cho ba ông - một nhà báo về hưu tóc bạc trắng, để râu dài. Ban đầu quán chỉ bán cà phê và những cây kem chuối, kem đá cứng dân dã dành cho học trò. Sau đó, ông mày mò tìm ra công thức kem để phát triển quán cho đến hiện tại.

"Ngày xưa chỉ có kem trắng vị sữa dừa, khách có thể chọn ăn kèm cùng cà phê, siro hoặc nhãn táo tàu theo sở thích" ông Hiếu nói.

Ông Hiếu kể thương hiệu kem Bố Già được đăng ký bản quyền vào năm 1994 sau khi ba ông mất. Từ quán gốc trên đường Hồ Huấn Nghiệp, quận 1 cũ, các con của ông đã mở thêm 4 chi nhánh ở trung tâm Sài Gòn. Tuy nhiên, các chi nhánh hiện không còn vì con cháu ra nước ngoài hoặc thay đổi nghề nghiệp. Chỉ duy nhất chi nhánh vợ chồng ông giữ nghề của gia đình đến nay.

Trải qua nửa thế kỷ, quán phát triển hơn 30 hương vị, nhưng hai món "gia truyền nửa thế kỷ" được khách gọi nhiều nhất là kem Bố Già và kem trái dừa. Cả hai đều làm từ dừa sữa có màu trắng, vị béo nhẹ, kem mịn, ăn kèm trái cây và bánh quế giòn. Món kem trái dừa được phục vụ trong chính quả dừa xiêm tươi, giữ nguyên cả phần nước dừa thanh mát. Giá mỗi phần kem từ 80.000 đồng.

Món kem trái dừa tại quán Bố Già. Ảnh: Tuấn Anh

Theo gia đình ông Hiếu, bí quyết để 'giữ chân' thực khách nằm ở sự tỉ mỉ trong khâu chọn nguyên liệu và sản xuất. Các loại kem trái cây như dừa, sầu riêng, nhãn, dâu đều được làm từ trái cây tươi, không dùng hương liệu. Trái cây được sử dụng trong ngày, không để qua hôm sau nên kem có hương thơm và vị bùi tự nhiên.

Phần lớn khách địa phương ghé quán đều là khách quen. Không ít người ở xa vẫn tìm về để thưởng thức hương vị món "thời xưa". Chị Thuý Hạnh, 43 tuổi, Việt kiều Mỹ cho biết đã ăn kem tại Bố Già cùng gia đình từ năm 15 tuổi. Lần trở về này, chị đưa hai con trai đến để ôn lại ký ức tuổi thơ.

"Mọi thứ đã thay đổi tuy nhiên món kem dừa hương vị vẫn giống ngày xưa", chị Hạnh nói.

Chị Yến Đặng, 42 tuổi, sống ở phường An Nhơn nhận xét quán kem có không gian rộng rãi, món kem đa dạng thích hợp để gặp gỡ bạn bè và người thân.

Quán mở cửa từ 7h30 đến 23h hằng ngày. Không chỉ phục vụ kem, vài năm gần đây quán bổ sung thêm một số món mặn như pizza, bít tết, cơm chiên... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách. Quán có không gian trong nhà và ngoài trời cho khách lựa chọn. Chủ quán cho biết mỗi ngày quán đón hàng trăm khách, đông nhất vào tối cuối tuần. Hiện quán mở thêm một chi nhánh mới ở đường Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành với trang trí đơn giản, chủ yếu phục vụ tệp khách quốc tế ở khu phố Tây Bùi Viện và Nguyễn Huệ.

Tuấn Anh