Tôi ăn chay cả tháng vì quán hủ tiếu sườn thịt bở, có mùi hôi

Từ hôm đi ăn hủ tiếu và ăn phải miếng sườn 'có mùi lạ', tôi chuyển sang ăn chay.

Tôi bị dị ứng cơ địa nên không ăn được thịt bò, tôm cua, hải sản. Quanh đi quẩn lại chỉ ăn được thịt heo, cá. Mỗi lần mua thịt heo về nhà, trước khi chế biến là tôi ngâm rồi xả với nước muối, chần nước sôi...

Tháng nào may mắn thì nhận được quà quê là thùng xốp ướp lạnh vài kg thịt heo dưới quê gửi lên, khi đó tôi rất an tâm.

Hôm rồi tôi đi ăn hủ tíu sườn. Miếng sườn nhìn cũng bình thường. Nhưng khi cắn vào, tôi thấy bở và có mùi hôi. Tôi thấy ớn lạnh nên cả tháng sau tôi ăn chay chứ không dám ăn thịt nữa.

Khẩu phần ăn của người Việt sử dụng thịt heo rất nhiều. Đây cũng vốn là nguồn đạm chính trong bữa cơm của đa số gia đình Việt. Trên thực tế, từ lúc xuất hiện thịt heo nhập khẩu đông lạnh, qua nhiều khâu vận chuyển và chế biến, giá rẻ hơn nhiều so với thịt trong nước, thì nỗi lo ngày một lớn.

Hàng quán, chỉ cần nhìn rồi cắn thử miếng thịt, là tôi biết hàng nào dùng đồ đông lạnh. Đồ đông lạnh không có lỗi, nhưng cách chế biết của các quán mới là vấn đề: Rã đông không đúng cách, thịt có "tuổi thọ" đã lâu, đã không còn tươi mới nhưng họ sơ chế sơ sài... mới là nguyên nhân chính làm miếng thịt đến miệng người ăn kém chất lượng.

Tôi lại ao ước và nhớ đến thời xưa, một con heo được nuôi cả năm, chỉ ăn cám, ăn chuối, thịt thơm và săn chắc. Từ khi có thức ăn công nghiệp, chất tăng trọng, vòng đời chăn nuôi ngắn, thịt heo đã mất hẳn hương vị tự nhiên.

Lo càng thêm lo khi với những món ăn chế biến bình thường, nếu thịt heo có vấn đề còn biết và tránh. Nhưng những món khác như chà bông (ruốc), chả lụa, lạp xưởng... thì phải làm sao?

Khánh Phạm