Quan hệ tình dục nhiều có làm yếu thận?

Xin hỏi bác sĩ có phải thận biểu hiện sinh lý đàn ông, nếu quan hệ nhiều thận sẽ yếu, bị bệnh, khiến sức khỏe tình dục giảm sút? (Huy)

Trả lời:

Theo Tây y, không có cơ sở cho rằng quan hệ nhiều sẽ gây bệnh thận, bởi quá trình phóng tinh phụ thuộc vào sự hoạt động của hệ sinh dục trong khi thận thuộc hệ tiết niệu. Thận có vai trò trong bài tiết nước tiểu, không liên quan đến quá trình xuất tinh của nam giới. Do đó, tần suất quan hệ nhiều hay ít không ảnh hưởng đến thận.

Do nước tiểu (từ thận) và tinh dịch cùng thoát ra ngoài chung một đường là niệu đạo, một số ít trường hợp quan hệ nhiều có thể gây nhiễm trùng niệu đạo và ngược dòng lên gây nhiễm trùng thận - niệu quản.

Một số người cũng cho rằng do quan hệ nhiều cảm thấy đau mỏi thắt lưng, gần với vị trí của thận nên lo lắng bị bệnh thận. Thực tế, đau có thể là do hoạt động tình dục diễn ra quá mức khiến vùng cơ ở sống lưng mệt mỏi chứ không phải do thận bị yếu.

Quan hệ tình dục đều đặn mang lại nhiều lợi ích như tăng bảo vệ tim mạch nhờ giải phóng chất endorphins. Đây là một chất dẫn truyền thần kinh, có tác dụng giảm đau, tăng hưng phấn và giảm huyết áp, từ đó có lợi cho hoạt động của cơ tim. Quá trình quan hệ còn giúp cơ thể đốt cháy một lượng calo khá lớn, tránh tích tụ mỡ thừa, bảo vệ thành mạch máu.

Quan hệ đều đặn giúp nam giới giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, sẽ còn làm đẹp da, giấc ngủ sâu, tăng mức độ hạnh phúc.

Tần suất quan hệ hợp lý phụ thuộc vào nhu cầu và sức khỏe của cả hai. Lạm dụng tình dục, quan hệ nhiều có thể phản tác dụng, khiến cơ thể mệt mỏi, tăng nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục, viêm phụ khoa cho người nữ.

Đến nay chưa có nghiên cứu nào chỉ ra con số cụ thể về số lần quan hệ tình dục hợp lý ở một người. Theo một số nghiên cứu ở châu Âu, tần suất quan hệ của các cặp đôi độ tuổi 18-24 khoảng 3-5 lần một tuần và độ tuổi trên 25 là vài lần mỗi tháng. Điều quan trọng là tần suất càng cao không đồng nghĩa mức độ hạnh phúc cũng cao.

Phái mạnh nên duy trì tần suất quan hệ điều độ. Sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái sau khi yêu mới là thứ giúp cuộc sống lứa đôi viên mãn. Khi nhận thấy những triệu chứng khác thường do quan hệ nhiều, nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia nam khoa. Khám và điều trị bệnh càng sớm càng tốt tránh những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe chung và sức khỏe sinh lý.

Bác sĩ Phạm Hoàng Vũ

Trung tâm Sức khỏe nam giới Men’s Health