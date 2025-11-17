Quan hệ tình dục nhiều có gây suy thận?

Nhiều thông tin cho rằng quan hệ tình dục nhiều gây suy thận, tôi hầu như ngày nào cũng quan hệ tình dục, không biết có ảnh hưởng đến thận không? (Long, 34 tuổi).

Trả lời:

Theo Đông y, từ xa xưa, nam giới hay nữ giới quan hệ tình dục quá độ sẽ mất rất nhiều chất dinh dưỡng, gây mệt mỏi, căng thẳng, đôi khi còn gây ra sự nhàm chán. "Thận tàng tinh", quan hệ quá nhiều thì tinh dịch sẽ ít, cạn dần, hệ sinh dục bị ảnh hưởng. Phóng tinh quá nhiều, những lần sau chất lượng tinh dịch sẽ ít đi, vì vậy nhiều người mới cho rằng quan hệ tình dục nhiều hại thận.

Tuy nhiên, để nói chính xác có ảnh hưởng đến chức năng thận không, thì chưa chắc. Vấn đề này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, như bạn có bệnh lý gì ảnh hưởng đến chức năng thận không, bên cạnh đó là thói quen sinh hoạt, ăn uống, lối sống. Quan hệ tình dục quá nhiều gây suy nhược, mệt mỏi, ốm yếu, khi đó toàn bộ chức năng cơ thể bị ảnh hưởng chứ không chỉ riêng thận.

Với người trẻ khỏe, mỗi ngày quan hệ tình dục một lần cũng không đáng ngại. Tuy nhiên, người sức khỏe yếu, có bệnh lý, quan hệ tình dục quá độ sẽ làm hao mòn sức lực, tinh thần. Nhìn chung, tần suất quan hệ hợp lý phụ thuộc vào nhu cầu và sức khỏe của cả hai, nên lắng nghe cơ thể. Lạm dụng tình dục, quan hệ nhiều có thể phản tác dụng, khiến cơ thể mệt mỏi, tăng nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục, viêm phụ khoa.

Thực tế, quá trình phóng tinh phụ thuộc vào sự hoạt động của hệ sinh dục trong khi thận thuộc hệ tiết niệu. Thận có vai trò trong bài tiết nước tiểu, không liên quan đến quá trình xuất tinh của nam giới. Một số người cũng cho rằng do quan hệ nhiều cảm thấy đau mỏi thắt lưng, gần với vị trí của thận nên lo lắng bị bệnh thận. Đau có thể là do hoạt động tình dục diễn ra quá mức khiến vùng cơ ở sống lưng mệt mỏi chứ không phải do thận bị yếu.

Quan hệ tình dục đều đặn mang lại nhiều lợi ích như tăng bảo vệ tim mạch nhờ giải phóng chất endorphins. Đây là một chất dẫn truyền thần kinh, có tác dụng giảm đau, tăng hưng phấn và giảm huyết áp, từ đó có lợi cho hoạt động của cơ tim. Quá trình quan hệ còn giúp cơ thể đốt cháy một lượng calo khá lớn, tránh tích tụ mỡ thừa, bảo vệ thành mạch máu.

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên

Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E