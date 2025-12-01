Quan hệ thân mật với phụ nữ tới mức nào sẽ bị coi là ngoại tình?

Chồng tôi bị bắt gặp đang đi quán cà phê, khoác vai một phụ nữ nhưng bảo đây là quan hệ xã giao, ngoại tình là phải quan hệ tình dục. Vậy thế nào là ngoại tình, luật quy định ra sao?

Hỏi mãi, anh nói là bạn chơi thể thao cùng, mới gặp gỡ đi chơi cùng nhau, ngồi quán cà phê mấy lần, chưa vượt giới hạn. Theo anh, như thế chưa bị coi là ngoại tình.

Tôi có tìm hiểu thì thấy luật nói đến "vi phạm chế độ một vợ, một chồng", nhưng lại không rõ ràng.

Xin hỏi thế nào mới được coi là ngoại tình theo pháp luật hiện hành? Nếu hai người chỉ "tình cảm vượt giới hạn" mà chưa sống chung, chưa quan hệ tình dục, thì có bị coi là vi phạm chế độ một vợ, một chồng không?

Chồng tôi là viên chức nhà nước. Tôi xin hỏi, với người bình thường và người làm công chức, Đảng viên khác nhau như thế nào về cách xử lý, kỷ luật hay mức phạt hành vi ngoại tình/vi phạm chế độ một vợ một chồng?

Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Hà Nhung

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn