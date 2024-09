Quan hệ khi mang thai có gây vỡ ối?

Tôi đang mang thai tháng thứ 7, liệu quan hệ tình dục có gây vỡ ối hay sinh non không, có dấu hiệu nào để nhận biết? (Linh, 30 tuần, Hà Nội)

Trả lời:

Ở tháng thứ 7, quan hệ khá an toàn và không gây hại cho thai nhi. Ngoài ra, ở giai đoạn sau của thai kỳ, các cơn co thắt tử cung khi đạt cực khoái có thể giúp bạn chuẩn bị tốt cho việc sinh nở. Do đó, khi khám thai, bác sĩ kết luận cả mẹ và thai nhi bình thường thì thai phụ có thể quan hệ.

Tuy nhiên, bạn nên điều chỉnh tư thế do vùng bụng đang lớn dần lên, quan hệ có thể gây khó chịu. Bạn có thể bị căng tức ngực, chuột rút, buồn nôn hoặc gia tăng sự mệt mỏi. Nên dùng bao cao su để phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Trường hợp không muốn, bạn nên trao đổi với chồng để giảm tình trạng khó chịu.

Nếu mẹ bầu mắc bệnh viêm nhiễm như là tiết dịch bất thường, ngứa hoặc đau khi quan hệ, hãy báo ngay cho bác sĩ. Mẹ bầu bị ra máu không nên quan hệ.

Phụ nữ mắc chứng nhau bám thấp hay nhau tiền đạo (là tình trạng mà nhau thai bao quanh cổ tử cung) có nguy cơ xuất huyết nếu quan hệ. Phụ nữ bị vỡ ối non, đang mang thai đôi hoặc đa thai. Trường hợp chồng nhiễm herpes sinh dục cũng không nên quan hệ, ngay cả khi người nam không có dấu hiệu của bệnh.

Bác sĩ Phan Chí Thành

Khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương