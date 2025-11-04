Quán gà rán bán 'bàn tỷ phú' Jensen Huang theo giờ

5 ngày sau bữa ăn lịch sử, chi nhánh gà rán gần ga Samsung, Gangnam, Seoul phải treo biển giới hạn thời gian ngồi tại "bàn tỷ phú" một giờ mỗi lượt, do lượng khách tăng vọt.

Cửa hàng chủ lực của chuỗi gà rán Kkanbu Chicken tại Samseong Dong, quận Gangnam, Seoul áp dụng quy định giới hạn thời gian sử dụng "bàn tỷ phú" xuống còn một giờ mỗi lượt khách. Chiếc bàn từng đón ba vị lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong và Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Eui Sun trong bữa ăn gà rán - bia tươi" (chimaek) gây sốt vào tối 30/10.

Biển thông báo ngắn gọn đặt ngay góc bàn với nội dung "bàn CEO Jensen Huang, sử dụng tối đa một giờ mỗi khách. Mong mọi người mang về năng lượng tích cực". Quy định được đưa ra sau khi hàng loạt du khách, người hâm mộ công nghệ và khách địa phương đổ xô đến "check in lấy may", khiến nhà hàng rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Thông báo giới hạn thời gian sử dụng "bàn tỷ phú" tại quán gà rán ở Seoul. Ảnh: Gilrls_likely/ Instagram

Chỉ trong vài ngày, Kkanbu Chicken trở thành điểm nóng check in của Seoul. Hàng trăm bức ảnh được đăng tải trên các nền tảng đánh giá địa điểm như Naver Map, Kakao Map hay mạng xã hội, kèm khung chữ ký của ba CEO. Nhiều thực khách để lại bình luận "Mong làm ăn phát đạt như họ", "Ăn gà ở đây rồi cả nhà sẽ thịnh vượng", "Chờ rất lâu nhưng nhân viên cực kỳ thân thiện".

Đại diện Kkanbu Chicken cho biết sau khi ba vị lãnh đạo ghé thăm, lượng khách tăng đột biến. Sức hút lan tỏa mạnh mẽ đến mức tên thương hiệu Kkanbu Chicken nhanh chóng leo lên vị trí số một trong danh mục tìm kiếm phổ biến trên hai ứng dụng giao đồ ăn lớn nhất Hàn Quốc là Baemin và Coupang Eats. Trước đó, chuỗi đồ ăn này từng phải tạm đóng cửa vài ngày để điều chỉnh vận hành sau khi đơn hàng tăng vọt.

Quán mở cửa từ 15h đến 2h sáng hôm sau, với quy định mới, "bàn tỷ phú" có thể phục vụ khoảng 10-11 lượt khách mỗi ngày, một con số đáng kể so với trước đây.

Đám đông tập trung trước tiệm gà rán ở Seoul tối 30/10. Ảnh: Yonhap News

Sự kiện "gà rán quyền lực" diễn ra vào tối 30/10, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Gyeongju. CEO Jensen Huang là người đích thân chọn địa điểm ăn tối. Ba vị lãnh đạo gọi gà rán kèm phô mai que, uống bia, tổng hóa đơn khoảng 2,7 triệu won (gần 50 triệu đồng), trong đó có phần chi trả đồ ăn cho những khách ngồi bàn bên cạnh như một cử chỉ thân thiện.

Chủ quán gà rán ở Samseong Dong cho biết trong tối đón ba vị tỷ phú nhà hàng chỉ kịp dọn dẹp kỹ lưỡng và dự trữ thêm nguyên liệu, không chuẩn bị gì đặc biệt.

Thành lập từ năm 2006 và bắt đầu nhượng quyền từ 2008, Kkanbu Chicken hiện vận hành hơn 170 cửa hàng trên toàn quốc. Khác với nhiều chuỗi gà rán Hàn Quốc tập trung vào giao hàng, Kkanbu ưu tiên mô hình ăn tại chỗ, cho phép thực khách thưởng thức gà rán nóng hổi cùng bia tươi ngay trong không gian quán. "Kkanbu" trong tiếng Hàn có nghĩa là "bạn thân chí cốt", một cái tên phản ánh đúng tinh thần gần gũi, thoải mái của thương hiệu.

Tỷ phú Jensen Huang với đĩa gà rán. Ảnh: Yonhap

Kkanbu Chicken từng gây tiếng vang toàn cầu khi xuất hiện trong bộ phim đình đám "Squid Game" của Netflix. Nhờ "bàn tỷ phú" và buổi gặp gỡ lịch sử giữa ba ông lớn công nghệ Mỹ - Hàn, thương hiệu này được các chuyên gia đánh giá đang đứng trước cơ hội hồi sinh mạnh mẽ, vươn tầm quốc tế.

Từ một quán gà rán bình dân gần ga Samsung, Kkanbu Chicken đã biến thành biểu tượng may mắn, nơi hàng nghìn người hy vọng "cầu may" được năng lượng thành công từ những người đàn ông quyền lực nhất làng công nghệ toàn cầu.

Mai Phương (Theo Korea Herald)