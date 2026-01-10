Quân đội Ukraine mua phải loạt mìn 'nổ trên tay binh sĩ'

Ukraine phát hiện một doanh nghiệp đã bán cho quân đội lượng mìn lỗi trị giá hơn 13 triệu USD, khiến nhiều quả phát nổ trên tay binh sĩ.

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko ngày 9/1 cho biết một doanh nghiệp tư nhân đã ký 5 hợp đồng có tổng trị giá hơn 10 tỷ hryvnia (230 triệu USD) với Cục Chính sách Kỹ thuật - Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan Mua sắm Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hậu cần, để cung cấp cho quân đội khoảng 360.000 quả mìn các loại.

Kết quả điều tra cho thấy phần lớn lượng mìn được bàn giao không có đủ lượng thuốc nổ hay đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Chúng thường không hoạt động, thậm chí đôi khi còn phát nổ ngay trên tay binh sĩ. Công ty này cũng không hoàn thành phần lớn đơn hàng, dù chính phủ đã ứng tiền trước.

Theo ông Kravchenko, Văn phòng Tổng công tố Ukraine bắt đầu điều tra sau khi nhận được báo cáo từ cuối năm 2024 về tình trạng "thiếu hụt nghiêm trọng" mìn ở nhiều đơn vị ngoài tiền tuyến, cũng như phàn nàn rằng số mìn này không hoạt động hiệu quả.

Mìn chống bộ binh được dùng trong buổi huấn luyện tại Kiev, Ukraine, tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã tìm được những bằng chứng thuyết phục cho thấy các nghi phạm sử dụng "công ty ma", không có kinh nghiệm sản xuất để cung cấp mìn cho quân đội và chiếm đoạt số tiền tạm ứng.

Thay vì sử dụng tiền của nhà nước để xây dựng dây chuyền sản xuất mìn chất lượng cao, lãnh đạo công ty dường như đã mua thiết bị từ bên thứ ba rồi chuyển giao lại cho các doanh nghiệp khác. Ông Kravchenko cho biết giới chức đã bắt 4 trong tổng số 10 nghi phạm.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã khiến nhà nước tổn thất gần 70 triệu USD, bao gồm 13,3 triệu USD cho lượng mìn lỗi đã được bàn giao và 56,4 triệu USD tiền tạm ứng. Tên công ty và loại mìn cung cấp không được đề cập.

Đây không phải bê bối đầu tiên liên quan đến các hợp đồng mua bán vũ khí tại Ukraine sau khi xung đột bùng phát. Cơ quan an ninh Ukraine hồi năm 2024 từng phát hiện một nhóm quan chức chi khống khoảng 40 triệu USD cho "hợp đồng ma" để mua 100.000 quả đạn cối.

Phạm Giang (Theo Kyiv Post)