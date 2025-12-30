Quân đội Trung Quốc đăng video cảnh tượng thành phố Đài Bắc

Quân đội Trung Quốc đăng video quay từ trên không, cho thấy khu vực thủ phủ Đài Bắc của Đài Loan, cùng tòa nhà cao nhất hòn đảo.

Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Trung Quốc ngày 29/12 đăng video trên tài khoản Weibo chính thức về cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025" đang diễn ra tại nhiều khu vực bao quanh đảo Đài Loan.

Bài đăng của cơ quan này có tiêu đề "Thật gần, thật đẹp - Đến Đài Bắc bất kỳ lúc nào", kèm video thể hiện hình ảnh máy bay và tàu chiến tham gia cuộc tập trận, với những thông điệp như "tiếp nhiên liệu để đến Đài Bắc".

Video sau đó thể hiện phong cảnh Đài Loan được quay từ trên không, trong đó có dãy núi Trung Ương cùng chú thích "Đài Bắc nhìn từ những tầng mây thật khó diễn tả". Cảnh tiếp theo là Taipei 101, công trình biểu tượng của thành phố Đài Bắc và là tòa tháp cao nhất hòn đảo, được quay từ xa.

"Bạn ở ngay dưới cửa sổ buồng lái của tôi. Bạn ở ngay trước mũi tàu của tôi. Chỉ cần với tay ra, tôi có thể múc nước hồ Nhật Nguyệt. Chỉ cần bước thêm một bước, tôi có thể leo lên đỉnh Alishan", tài khoản Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Trung Quốc đính kèm bình luận.

Ở phần sau của video, phi công trên một máy bay chiến đấu trưng bày phù hiệu của Không quân Trung Quốc và chụp ảnh với phần nền là phong cảnh Đài Loan.

UAV Trung Quốc 'tiếp cận tòa nhà Taipei 101' ở Đài Loan Hình ảnh Đài Bắc trong video được quân đội Trung Quốc công bố ngày 29/12. Video: CCTV

Trước đó, China Military Bugle, một tài khoản truyền thông chính thức trực thuộc Trung tâm Truyền thông Tin tức Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), công bố đoạn video được ghi từ một máy bay không người lái (UAV) cho thấy góc nhìn từ trên cao của tòa nhà Taipei 101 kèm chú thích đây là "những hình ảnh mới nhất" của cuộc diễn tập Sứ mệnh Công lý 2025.

PLA không nói rõ đã quay video trên bằng thiết bị nào. Thành phố Đài Bắc nằm cách bờ biển Trung Quốc đại lục khoảng 100 km.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan chưa bình luận về sự việc. Bản tin cập nhật tình hình an ninh của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan sáng 30/12 không đề cập đến video vừa được PLA công bố.

Cơ quan này cho hay 130 máy bay, 14 tàu quân sự và 8 tàu công vụ Trung Quốc đã hoạt động quanh đảo Đài Loan trong một ngày qua. 90 máy bay Trung Quốc đã băng qua đường trung tuyến dọc eo biển Đài Loan, đi vào vùng nhận diện phòng không ở phía bắc, trung, đông nam và phía đông hòn đảo.

Vị trí 5 khu vực quân đội Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan ngày 30/12. Đồ họa: Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Trung Quốc

Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ ngày 29/12 thông báo triển khai lực lượng hải, lục, không quân và lực lượng tên lửa để tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn tại eo biển Đài Loan và các khu vực ở phía bắc, tây nam, đông nam và phía đông hòn đảo.

Người phát ngôn Thi Nghị nói đây là biện pháp "cảnh báo nghiêm khắc đối với các lực lượng ly khai 'đòi độc lập cho Đài Loan', cũng như là hành động chính đáng và cần thiết để bảo vệ chủ quyền cùng sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc".

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ sử dụng biện pháp vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Karen Kuo, phát ngôn viên văn phòng lãnh đạo Đài Loan, lên án cuộc diễn tập là hành động "coi thường chuẩn mực quốc tế và sử dụng biện pháp quân sự nhằm mục đích đe dọa". Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết đã thành lập trung tâm phản ứng, triển khai các lực lượng phù hợp và tiến hành diễn tập phản ứng nhanh.

Lần gần nhất Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn quanh Đài Loan là hồi tháng 4. Động thái mới diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành "những biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ" nhằm bảo vệ lãnh thổ, liên quan việc Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí gần 11 tỷ USD cho Đài Loan.

Thanh Danh (Theo Global Times, CGTN, Standard HK)