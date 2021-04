Quân đội Myanmar bị cáo buộc tính phí 'tìm thi thể'

Quân đội Myanmar bị cáo buộc tính phí 85 USD với những gia đình muốn tìm thi thể người thân thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh.

Nhóm các nhà hoạt động Myanmar mang tên "Hội sinh viên Đại học Bago" hôm 11/4 đăng lên Facebook rằng chính quyền quân đội nước này đang tính phí 120.000 kyat (85 USD) cho những gia đình có người thân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở thành phố Bago hôm 9/3.

"Đúng là bạn phải chi 120.000 kyat cho mỗi thi thể ở Bago. Hội sinh viên Đại học Bago kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ Bago", nhóm các nhà hoạt động viết về khoản phí "tìm kiếm thi thể".

Chính quyền quân đội hiện chưa bình luận về thông tin.

Người biểu tình cầm súng trường tự chế, nấp sau hàng rào bao cát ở thị trấn Bago, Myanmar hôm 9/4. Ảnh: AFP.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) cùng ngày cho biết ít nhất 82 người biểu tình đã thiệt mạng ở Bago hôm 9/3, sau khi "lực lượng an ninh đột kích thành phố". AAPP cáo buộc lực lượng an ninh Myanmar đã dùng súng trường, súng phóng lựu và lựu đạn cầm tay với đám đông biểu tình chống đảo chính.

Một nhân chứng ở Bago hôm 11/4 cho biết nhiều cư dân đã chạy trốn đến các ngôi làng lân cận sau cuộc đột kích hôm 9/4. Người này nói thêm Internet trong khu vực cũng bị cắt và lực lượng an ninh Myanmar vẫn tiếp tục tìm kiếm ở những địa điểm gần đó.

Tờ Global New Light, thuộc chính quyền quân đội Myanmar, trong khi đó cáo buộc đám đông biểu tình ở Bago đã tấn công lực lượng an ninh trước. Tờ này nói rằng một người biểu tình đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ hôm 9/4.

"Lực lượng an ninh đã bị nhóm bạo loạn tấn công trên đường phố Bago. Những kẻ này đã dùng súng tự chế, bom xăng, mũi tên, lựu đạn và khiên tự chế để chống đối lực lượng an ninh", Global New Light viết.

Theo AAPP, kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống đảo chính ở Myanmar, ít nhất 700 người dân đã thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị bắt. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội, thiếu tướng Zaw Min Tun, hôm 9/4 cho biết đã ghi nhận 248 dân thường và 16 cảnh sát thiệt mạng, đồng thời khẳng định lực lượng an ninh không sử dụng vũ khí tự động.

