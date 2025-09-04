Quân đội Mỹ chi gần 10 tỷ USD mua đạn tên lửa Patriot

Lục quân Mỹ ký hợp đồng kỷ lục trị giá 9,8 tỷ USD với tập đoàn Lockheed Martin để mua gần 2.000 quả đạn Patriot loại tiên tiến nhất.

Theo thỏa thuận ký ngày 3/9 với Lockheed Martin, lục quân Mỹ sẽ mua 1.970 quả đạn tên lửa PAC-3 MSE cho tổ hợp Patriot cùng các thiết bị đi kèm để trang bị cho lực lượng nước này và đồng minh.

Thỏa thuận trị giá 9,8 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử của bộ phận Tên lửa và Kiểm soát hỏa lực thuộc tập đoàn Lockheed Martin.

"Hiệu suất chiến đấu gần đây cho thấy PAC-3 MSE là khí tài phải có của Mỹ và các đồng minh trên thế giới", Jason Reynolds, phó chủ tịch Lockheed Martin, cho biết. "Với hợp đồng này, chúng tôi sẽ cung cấp lượng đạn PAC-3 MSE kỷ lục trong nhiều năm tới".

Hợp đồng trên phản ánh nỗ lực của Mỹ trong bổ sung kho đạn tên lửa và củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu, giữa lúc xung đột Nga - Ukraine và tại Trung Đông làm tăng nhu cầu đạn PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất.

Đạn PAC-3 MSE của tổ hợp Patriot. Đồ họa: Lockheed Martin

PAC-3 MSE sử dụng nguyên lý truy đuổi để tiêu diệt (hit-to-kill), có thể đối phó tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, vũ khí siêu vượt âm và máy bay. Tên lửa này có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo.

Lockheed Martin cho biết có kế hoạch giao hơn 600 tên lửa PAC-3 MSE vào năm nay. Hồi đầu mùa hè, tập đoàn Mỹ thông báo đang nỗ lực tăng sản lượng lên 650 tên lửa PAC-3 MSE mỗi năm vào năm 2027. Hiện tại, tập đoàn đang chế tạo khoảng 550 quả mỗi năm.

Mỹ phát triển tổ hợp Patriot từ cuối những năm 1960 và biên chế hệ thống đầu tiên vào năm 1981. Patriot PAC-3, biến thể nâng cấp gần như toàn bộ của Patriot, bắt đầu được triển khai năm 1995.

Mỗi tổ hợp Patriot có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó đạn tên lửa có giá 690 triệu USD và các thành phần khác có giá 400 triệu USD. Hiện có 17 quốc gia vận hành Patriot PAC-3.

Nguyễn Tiến (Theo Defense News, AP, AFP)