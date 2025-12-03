Quân đội Israel sắp biên chế vũ khí laser phòng không

Quan chức quốc phòng Israel cho biết nước này sẽ tiếp nhận vũ khí laser phòng không được kỳ vọng thay đổi căn bản cách thức tác chiến.

Danny Gold, lãnh đạo Tổng cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DDR&D) thuộc Bộ Quốc phòng Israel, ngày 1/12 thông báo nước này đã hoàn tất phát triển và thử nghiệm xác nhận năng lực của tổ hợp phòng không laser Iron Beam.

Lực lượng Phòng Vệ Israel (IDF) dự kiến tiếp nhận lô sản phẩm đầu tiên vào ngày 30/12. "Hệ thống Iron Beam sẽ thay đổi căn bản quy tắc tác chiến. Chúng tôi đang phát triển thế hệ tiếp theo của tổ hợp này", ông nói.

Israel bắt đầu phát triển Iron Beam, còn gọi là Or Eitan, từ năm 2014 và tuyên bố đưa hệ thống này vào hoạt động vào đầu tháng 9 sau các đợt thử nghiệm. Mỗi tổ hợp Iron Beam có giá khoảng 10 triệu USD và đạt tầm bắn tối đa lên tới 10 km.

Tiểu đoàn phòng không số 946 mới tái lập của IDF năm ngoái từng sử dụng biến thể công suất thấp của Iron Beam để hạ khoảng 35 thiết bị bay không người lái (drone) phóng từ Lebanon trong xung đột với Hezbollah.

Cụm chiến đấu của tổ hợp phòng không laser Iron Beam. Ảnh: Rafael

Tập đoàn quốc phòng Rafael, doanh nghiệp phát triển Iron Beam, cho biết hệ thống này sẽ không thay thế Iron Dome (Vòm Sắt) và các tổ hợp phòng không khác của Israel. Thay vào đó, Iron Beam sẽ bổ sung năng lực đối phó drone, máy bay không người lái (UAV) và các mục tiêu cỡ nhỏ khác cho lưới phòng không Israel.

Các quan chức Israel tuyên bố Iron Beam "sẽ không bao giờ hết đạn nếu đảm bảo được nguồn cung năng lượng cho hệ thống". Họ gọi tổ hợp này là bước ngoặt trong giải pháp chống lại mục tiêu cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, nhược điểm của vũ khí laser nói chung là hoạt động kém khi tầm nhìn hạn chế, trong đó có sương mù dày đặc hoặc các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác.

Chuẩn tướng Benny Aminov, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển của DDR&D, cho biết Israel đang nghiên cứu chế tạo drone đánh chặn để đối phó đòn tập kích bằng bầy UAV, cũng như đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí laser mới.

"Đối phương tiếp tục phát triển trong cuộc đua này, thúc đẩy chúng tôi phát triển những giải pháp mạnh mẽ và vũ khí laser đã thể hiện sức mạnh độc đáo của chúng. Loại vũ khí này cho phép giải quyết nhiều mối đe dọa mà chúng tôi chưa biết mình phải đối mặt", tướng Aminov nói.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Times of Israel, AFP)