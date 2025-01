Quân đội Hàn Quốc hứa không điều lính chống lệnh bắt ông Yoon

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cam kết không huy động đơn vị bảo vệ dinh thự Tổng thống cho nỗ lực cản trở thi hành lệnh bắt ông Yoon Suk-yeol.

Cơ quan điều tra Hàn Quốc dự kiến thực thi lệnh bắt thứ hai nhằm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol trong tuần này, liên quan đến những cáo buộc vi phạm pháp luật khi ông ban bố thiết quân luật đầu tháng 12/2024.

"Chúng tôi khẳng định rõ là đơn vị an ninh của quân đội sẽ tập trung cho nhiệm vụ bảo vệ vành đai dinh thự và sẽ không được điều động nhằm cản trở thực thi lệnh bắt", đại tá Lee Kyung-ho, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết hôm nay.

Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) cùng thành viên Lữ đoàn An ninh số 55 từng lập "bức tường người" để ngăn các điều tra viên thực hiện lệnh bắt ông Yoon hôm 3/1, dẫn đến cuộc đối đầu kéo dài gần 6 tiếng tại dinh thự Tổng thống Hàn Quốc ở quận Yongsan.

Đảng Dân chủ (DP) đối lập cáo buộc lãnh đạo PSS cho phép cận vệ tổng thống "được quyền nổ súng" nếu điều tra viên tìm cách vượt qua hàng rào.

Xe buýt chắn cổng chính dinh thự Tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul ngày 8/1. Ảnh: Yonhap

PSS và Lữ đoàn An ninh 55 là hai lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Hàn Quốc. Lữ đoàn 55 thuộc Bộ tư lệnh Phòng vệ Thủ đô, phụ trách an ninh vòng ngoài của dinh thự Tổng thống và thuộc quyền chỉ huy của PSS theo Đạo luật An ninh Tổng thống, không chịu sự điều động từ quân đội.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lee cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo rõ quan điểm của họ đến PSS. Cơ quan cận vệ Tổng thống Hàn Quốc cũng xác nhận với Bộ Quốc phòng rằng họ sẽ không huy động Lữ đoàn An ninh 55 nếu các điều tra viên thực thi lệnh bắt lần hai.

"Đơn vị an ninh quân đội sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình, cụ thể là bảo vệ vành đai xung quanh dinh thự", ông Lee nói.

Đại diện cảnh sát Hàn Quốc, Văn phòng Điều tra tham nhũng Quan chức cấp cao (CIO) và PSS sáng nay họp khoảng một giờ để trao đổi quan điểm về lệnh bắt Tổng thống Yoon. Cảnh sát đã đề nghị PSS hợp tác "thực thi lệnh bắt trong an toàn và hòa bình" nhưng chưa nhận được phản hồi.

Một quan chức PSS khẳng định chỉ cử đại diện đến cuộc họp để lắng nghe lập trường từ cảnh sát và CIO, nhấn mạnh PSS không thay đổi quan điểm về nghĩa vụ bảo vệ Tổng thống. Nhiều quan chức Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại nỗ lực thực thi lệnh bắt ông Yoon có thể dẫn đến đối đầu nguy hiểm giữa các bên nếu PSS không thỏa hiệp.

Hình ảnh được công bố tuần trước cho thấy hàng loạt xe buýt đậu quanh cổng chính vào khu dinh thự, tạo thành hàng rào ngăn cản mọi xe cơ giới và người tiến vào trong. Lực lượng cận vệ tổng thống cũng rải nhiều hàng rào thép gai và buộc xích quanh các cánh cổng sắt, dường như để ngăn nhóm điều tra tiếp cận dinh thự.

Nghị sĩ Youn Kun-young thuộc phe đối lập ở Hàn Quốc nói rằng dinh thự Tổng thống "đã trở thành một pháo đài", cáo buộc đây là nỗ lực nhằm chuẩn bị đối phó đợt thực thi lệnh bắt tiếp theo nhằm vào ông Yoon.

