Quân đội điều trực thăng, hơn 30.000 bộ đội cứu trợ vùng lụt

Trực thăng Trung đoàn 916 mang 4 tấn hàng cứu trợ vùng lụt; hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ trợ giúp người dân Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Sáng 8/10, thiếu tướng Phạm Bá Tỵ, Cục phó Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết quân đội đã triển khai bốn mũi ứng cứu các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn - tâm điểm mưa lũ, ngập lụt diện rộng do hoàn lưu bão Matmo. Tổng cộng hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn tàu xuồng, phương tiện cứu hộ được huy động.

Chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự Lạng Sơn hỗ trợ người dân Thất Khê khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Cục Cứu hộ Cứu nạn

Tại Bắc Ninh, thiếu tướng Tỵ đang tham gia chỉ đạo xử lý sự cố đê điều. Lúc 7h30 hôm nay, đoạn đê Đền Kênh, thuộc thôn Ngoài, xã Tiên Lục vỡ 10-15 m. Nước sông tràn vào khiến gần 600 hộ dân tại 5 thôn Trung Phố, Dinh, Sàn, Đụn và Trảm bị cô lập. Bộ đội, công an và dân quân đã di dời hàng trăm hộ dân.

Trên hướng Lạng Sơn, hai trực thăng Trung đoàn 916 cất cánh từ Hà Nội mang theo 4 tấn lương khô, mì tôm cứu trợ. Chuyến đầu cất cánh lúc 9h50 từ sân bay Gia Lâm đi Văn Nham; chuyến hai lúc 10h20 đi Yên Bình. Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, trực tiếp chỉ đạo cứu hộ. Dự kiến quân chủng tiếp tục điều thêm trực thăng vận chuyển hàng hóa cứu trợ.

Trực thăng Trung đoàn 916 trước giờ cất cánh đi Lạng Sơn sáng 8/10. Ảnh: Cục Cứu hộ Cứu nạn

Hiện lũ các sông miền Bắc lên nhanh. Lũ sông Cầu tại Thái Nguyên đã vượt lũ tháng 9/2024 hơn một mét. Lũ sông Bằng tại Cao Bằng vượt mức lịch sử (184,84 m) 0,58 m. Lũ sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục lên và có khả năng vượt mức lịch sử năm 1986 (7,52 m).

Lũ lên cao uy hiếp hệ thống đê kè. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ghi nhận 59 sự cố đê, trong đó nhiều nhất là Ninh Bình 21, Thanh Hóa 15, Bắc Ninh 6.

Trung tâm Dự báo Khí Tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo mưa giảm, song do mức lũ đang rất cao, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng còn duy trì trong 3-4 ngày tới. Nguy cơ ngập lụt cao tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị ở miền Bắc; sạt lở bờ sông, đê sông, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên sườn dốc.

Hoàng Phương