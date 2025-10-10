Quân đội chuyển 22.000 chăn màn tới 4 tỉnh ngập nặng

20.000 chăn màn, 2.000 bộ quần áo thường phục được Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chuyển tới người dân 4 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật ngày 10/10 đã điều động lực lượng, phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ gồm 10.000 chăn, 10.000 màn tuyn và 2.000 bộ quần áo thường phục, bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự bốn tỉnh cấp phát tới người dân.

Thái Nguyên nhận 4.000 vỏ chăn, 4.000 màn tuyn, 1.000 bộ quần áo; Bắc Ninh 3.000 vỏ chăn, 3.000 màn tuyn, 500 bộ quần áo; Lạng Sơn và Cao Bằng mỗi tỉnh 1.500 vỏ chăn, 1.500 màn tuyn và 250 bộ quần áo.

Tổng cục cũng nghiên cứu mẫu quần áo dân sự để báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng phê duyệt, may 20.000 bộ cho người dân; mẫu mã, trọng lượng lương khô phù hợp cứu trợ vùng lũ.

Bộ đội vận chuyển hàng hoá tới các địa phương đang ngập nặng, ngày 10/10. Ảnh: Thăng Bảy

Cùng ngày, thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, giao Viện Y học dự phòng quân đội, Bệnh viện 354 và Bệnh viện 105 thành lập ba đội về phường Linh Sơn (Thái Nguyên), xã Tiên Lục (Bắc Ninh), xã Yên Bình (Lạng Sơn) hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Các đội sẽ phối hợp với y tế địa phương phun khử khuẩn, xử lý môi trường, nước sinh hoạt tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế, chợ, nơi nước ngập lâu ngày. Đồng thời, các đội sẽ phòng chống đau mắt đỏ, viêm da, giám sát dịch tễ, xử lý kịp thời nếu có dấu hiệu bùng phát dịch bệnh; tổ chức đội y tế lưu động đến địa bàn cô lập để khám bệnh, cấp thuốc cho người dân.

"Nước rút đến đâu phải thực hiện ngay đến đấy, chủ động, khẩn trương, kịp thời, bảo đảm mọi mặt về vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc khử khuẩn", thiếu tướng Sơn dặn dò.

Hoàn lưu bão Matmo gây mưa to cho miền Bắc. Lũ các sông tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh vượt mức lịch sử năm 1986 và 2024, gần 223.000 nhà dân bị ngập, gây ra 43 sự cố đê điều, chủ yếu ở Bắc Ninh. Mưa lũ khiến 15 người chết, 3 người mất tích.

Bộ Quốc phòng đã điều động gần 16.700 quân nhân cùng 679 phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội.

Thăng Bảy - Hồng Chiêu