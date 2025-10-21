Quân đội Anh sẽ được 'gỡ rào' để bắn hạ drone gần căn cứ

Quân đội Anh sẽ được trao thêm quyền hạn để bắn hạ drone gần căn cứ, phương án hiện chỉ được áp dụng trong trường hợp rất nghiêm trọng.

"Chúng tôi luôn làm mọi điều cần thiết để bảo vệ người Anh và đang xây dựng những quyền hạn pháp lý mới, nhằm cho phép hạ thiết bị bay không người lái (drone) chưa rõ danh tính xuất hiện trên các căn cứ quân sự", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo hôm 20/10.

Ông Healy không đề cập cụ thể quyền hạn, song truyền thông Anh trước đó cho biết quân nhân nước này sẽ được quyền bắn hạ drone lạ ngay khi phát hiện. Theo quy trình hiện hành, binh sĩ Anh phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để buộc drone chuyển hướng hoặc gây nhiễu tín hiệu GPS, chỉ được khai hỏa bắn rơi trong trường hợp cực kỳ nghiêm trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tại London hôm 20/10. Ảnh: AP

Các quyền hạn mới được đánh giá sẽ giúp quân đội Anh hành động nhanh và quyết đoán hơn. Chúng chỉ được áp dụng tại căn cứ quân sự trong tương lai gần, song có thể mở rộng sang địa điểm dân sự như sân bay.

Động thái diễn ra sau khi loạt drone lạ xuất hiện gần 4 căn cứ đồn trú của Mỹ tại Anh vào tháng 11/2024. Khoảng 60 quân nhân Anh đã được cử đến hỗ trợ không quân Mỹ điều tra, song giới chức hai nước chưa công bố bên nào đứng sau hành động đó.

Những cơ sở này có vai trò quan trọng về mặt chiến lược đối với Washington. Quân đội Mỹ gần đây triển khai tiêm kích tàng hình F-22 tới một trong các căn cứ ở Anh, vài ngày sau khi tiến hành chiến dịch oanh tạc nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân chủ chốt tại Iran hồi tháng 6.

Tiêm kích F-15E Mỹ cất cánh từ căn cứ Lakenheath ở Anh tháng 6/2024. Ảnh: USAF

Nhiều sân bay ở châu Âu gần đây phải đóng cửa do sự xuất hiện của drone lạ, trong đó cơ sở tại thành phố Munich ở Đức đã phải ngừng hoạt động suốt hai ngày. Tại Đan Mạch và Na Uy, những chiếc drone không rõ danh tính còn lảng vảng gần các căn cứ quân sự, trong đó có nơi đóng quân của tiêm kích tàng hình F-35A.

Moskva khẳng định không liên quan đến những sự việc này, Đan Mạch cũng nói chưa có bằng chứng cho thấy Nga đứng sau.

Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu tháng phải tổ chức hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về loạt vụ drone lạ xuất hiện. Một số nước EU ủng hộ kế hoạch xây dựng "tường drone" nhiều lớp để nhanh chóng phát hiện, theo dõi và phá hủy mối đe dọa.

Phạm Giang (Theo AFP, BBC)