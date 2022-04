Quần đảo Solomon không cho phép Trung Quốc đặt căn cứ

Quần đảo Solomon tuyên bố sẽ không cho phép Trung Quốc lập căn cứ quân sự tại nước này dù hai bên có kế hoạch ký thỏa thuận an ninh.

"Chính phủ nhận thức được hệ quả về mặt an ninh nếu cho phép nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự và chúng tôi sẽ không bất cẩn để điều này xảy ra", văn phòng Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare ra tuyên bố hôm nay.

Động thái được Quần đảo Solomon đưa ra một ngày sau khi giới chức nước này xác nhận đã xây dựng dự thảo về thỏa thuận an ninh với Trung Quốc. Dự thảo thỏa thuận đang chờ được các ngoại trưởng hai nước ký và các điều khoản chi tiết chưa được công bố.

Tổng thống Liên bang Micronesia David Panuelo đã kêu gọi Quần đảo Solomon không ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc do những lo ngại nghiêm trọng về an ninh và nguy cơ các quốc đảo Thái Bình Dương có thể bị lôi kéo vào cạnh tranh Mỹ - Trung.

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: Reuters.

New Zealand cũng cảnh báo Quần đảo Solomon về thỏa thuận mà quốc gia này lo ngại có thể đảo lộn hợp tác an ninh khu vực lâu đời. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho biết ông tôn trọng quan điểm của Quần đảo Solomon, song cảnh báo quốc đảo này nên thận trọng trước khi ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.

Các chuyên gia trước đó nhận định thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon có thể giúp Trung Quốc điều lực lượng tới quốc đảo Thái Bình Dương. Mỹ và Australia từ lâu lo ngại khả năng Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân ở Nam Thái Bình Dương, cho phép hải quân của nước này triển khai sức mạnh vượt xa biên giới.

Bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Trung Quốc ở Thái Bình Dương đều có thể buộc Canberra và Washington phải thay đổi phương án quân sự trong khu vực.

Trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng nói rằng dự thảo thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon "không có bất cứ âm điệu quân sự nào".

Thỏa thuận hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon được đàm phán trong bối cảnh quan hệ hai bên ngày càng được nâng cao. Quần đảo Solomo tuyên bố cắt quan hệ với đảo Đài Loan sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Sogavare và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Trung Quốc cũng đang là đối tác thương mại lớn nhất của Quần đảo Solomon và miễn thuế cho 97% hàng hóa xuất khẩu từ quần đảo này.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)