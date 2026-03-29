Quan chức UAE yêu cầu Iran bồi thường

Cố vấn Tổng thống UAE kêu gọi Iran bồi thường những thiệt hại do các cuộc tấn công do Tehran tiến hành nhằm vào nước này.

"Bất kỳ giải pháp chính trị nào nhằm xử lý hành động gây hấn của Iran đối với các nước vùng Vịnh đều phải có đảm bảo rõ ràng để ngăn chặn những cuộc tấn công trong tương lai, khẳng định nguyên tắc không gây hấn, đồng thời yêu cầu Iran bồi thường vì đã nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu", ông Anwar Gargash, cố vấn của Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đăng trên mạng xã hội X hôm nay.

Ông Gargash cáo buộc Iran đã "đánh lừa" các nước láng giềng về ý định thực sự của họ trước khi chiến sự bùng phát và thể hiện "hành động gây hấn có tính toán từ trước", bất chấp những nỗ lực nhằm tránh điều này. Ông cũng chỉ trích Iran là "mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh của các quốc gia vùng Vịnh".

Iran chưa phản hồi về phát biểu này.

Khói đen bốc lên sau cuộc tập kích ở thành phố Sharjah, UAE hôm 1/3. Ảnh: AP

Bài đăng của quan chức UAE xuất hiện sau khi Iran yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường thiệt hại do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani hôm 19/3 gửi thư cho Tổng thư ký Antonio Guterres, khẳng định việc UAE cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để tiến hành không kích Iran đã cấu thành "hành vi sai trái theo luật pháp quốc tế và phải chịu trách nhiệm ở cấp quốc gia".

Giới chức Iran cho rằng UAE có trách nhiệm bồi thường, đền bù toàn bộ thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần.

UAE là đối tác thương mại lớn thứ hai của Iran, sau Trung Quốc. Quốc gia này từng đóng vai trò như "phao cứu sinh" kinh tế cho Iran suốt nhiều năm, khi Tehran hứng chịu những đòn trừng phạt khắc nghiệt.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2, UAE đã trở thành mục tiêu trả đũa hàng đầu của Iran. Tehran cho rằng quan hệ liên minh chiến lược nhiều thập kỷ giữa Abu Dhabi với Washington là lý do để tiến hành các đòn tập kích quy mô lớn.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 29/3 thông báo đã tấn công một nhà máy sản xuất nhôm ở UAE, nói rằng địa điểm này là "cơ sở công nghiệp có gắn kết với lĩnh vực quân sự, hàng không vũ trụ của Mỹ trong khu vực". Theo IRGC, hành động này nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp Iran, được tiến hành từ căn cứ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN, Ynetnews)