Quan chức đảng của bà Suu Kyi chết sau khi bị bắt

Zaw Myat Linn, quan chức đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), chết trong tù hôm nay, sau khi bị bắt trước đó cùng ngày.

NLD xác nhận rằng Zaw Myat Lin bị lực lượng an ninh bắt rạng sáng 9/3 ở quận Shwepyitha, thành phố Yangon, và tử vong sau đó, theo hãng Sky News của Anh. Một số nguồn tin cho biết gia đình Zaw Myat Lin đã được thông báo tới mang thi thể ông về.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của ông Zaw Myat Lin. Thi thể ông được cho là đang ở bệnh viện quân đội.

Zaw Myat Linn, quan chức đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) ở Myanmar. Ảnh: Reuters.

Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các quan chức cấp cao trong chính quyền dân sự hôm 1/2 với lý do xảy ra gian lận trong cuộc bầu cử mà NLD giành chiến thắng hồi tháng 11. Hơn một tháng qua, hàng trăm nghìn người đã biểu tình yêu cầu trả tự do cho bà Suu Kyi, đồng thời tôn trọng kết quả cuộc bầu cử.

Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, cảnh sát và quân đội Myanmar đã khiến hơn 60 người thiệt mạng kể từ khi phong trào biểu tình phản đối đảo chính nổ ra.

Người biểu tình hôm 8/3 tập trung ở quận San Chaung, trung tâm thành phố Yangon, để kêu gọi trả tự do cho à Suu Kyi. Theo văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc, khi đêm xuống, lực lượng an ninh bao vây một dãy phố với khoảng 200 người biểu tình bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng an ninh lục soát từng căn hộ để tìm người biểu tình, và hàng chục người được cho là đã bị bắt trong cuộc bố ráp này.

Huyền Lê (Theo Sky)