Quán cà phê của tôi mất khách vì nhà hàng xóm ốp kính chói mắt

Tôi kinh doanh một quán cà phê tại nhà. Buổi sáng khách quen đến uống nhiều và đều đặn. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như lô đất phía bên kia đường của hàng xóm xây một khách sạn. Họ ốp rất nhiều kính ở phía mặt tiền, đối diện nhà tôi.

Vấn đề xuất hiện khi mùa sau Tết, ánh nắng mặt trời buổi sáng bị những tấm kính này phản xạ, chiếu thẳng sang quán nhà tôi, chẳng khác nào một gương hội tụ. Khách vừa bị chói nắng, vừa bị nóng nên rất khó chịu và vắng dần.

Tôi sang trao đổi tình hình, yêu cầu họ lắp phim nhựa chống chói thì họ bảo "lâu ngày sẽ không bị chói nắng nữa" và "mặt trời đi theo mùa, một hai tháng nữa sẽ không còn tình trạng trên".

Giải pháp tình thế của tôi là dùng dù và vải che nhưng vẫn không ổn. Tôi muốn giải quyết triệt để vấn đề này nhưng chưa biết cách phải làm sao? Nhờ các bạn trải qua trường hợp tương tự tư vấn giúp, xin cảm ơn.

Phúc