Quán bún riêu ốc 40 năm giữ chân khách quen trên phố Hà Nội

Bún riêu Huyền Thu nằm trên phố Quang Trung, mặt tiền khoảng 1,5 m. Bà Thanh Huyền, chủ quán cho biết mở bán từ năm 1986, khởi đầu từ gánh hàng ở vỉa hè ngã tư Hai Bà Trưng - Bà Triệu.
Năm 2010, chủ quán thuê quầy trên phố Quang Trung. Không quảng cáo, không tiếp KOL hay blogger, quán tự nhận "lowkey" (không nổi tiếng), hầu hết đều nhờ thực khách tự lan truyền. Nhiều khách quen hàng chục năm vẫn đều đặn ghé qua.
Bà Huyền cho biết những năm 1980, kinh tế khó khăn, chồng đi bộ đội, bà một mình gồng gánh nuôi con nhỏ, mẹ và bà ngoại. Thu nhập từ công nhân ít ỏi nên bà quyết định mở gánh bún để kiếm thêm tiền, trang trải cuộc sống.
Nước dùng có vị ngọt thanh và chua nhẹ theo kiểu truyền thống. Bà Huyền cho biết sử dụng nước lọc cua nguyên chất, pha với giấm bỗng "thửa riêng", hạt nêm và cà chua, không thêm nguyên liệu nào khác.
Ốc nhồi nhập giá đắt, làm sạch thủ công, riêu cua không độn nên mỗi bát bún có giá từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng, được đánh giá "đắt so với mặt bằng chung" ở Hà Nội.
"Nguyên liệu nhập cao nên cũng không thể bán giá thấp hơn, chủ yếu lấy công làm lãi", anh Thu nói và cho biết hiện quán chỉ toàn người nhà phục vụ.
Rau sống tại đây được thái nhỏ theo kiểu truyền thống, ớt chưng được làm thủ công. Trước đây, quán chỉ bán bún riêu và ốc, sau này có thêm ốc, giò, đậu, thịt bò đáp ứng nhu cầu của thực khách.
"Nhiều khách ăn lâu vẫn chỉ quen gọi ốc hoặc riêu truyền thống, trong khi nhiều người muốn có thịt bò, giò để đủ no", chị Huyền cho hay.
Quán mở từ 6h đến khoảng 13h30, đông nhất vào buổi trưa từ 11h30 đến 12h30. Quán phục vụ cùng lúc khoảng hơn 20 người. Khách để xe máy ở vỉa hè trước quán, ôtô gửi ở phía đường đối diện.
Là khách quen 20 năm, thường xuyên đến ăn, chị Minh Phương (trái), 45 tuổi, ở Hà Nội, cho biết không chỉ đồ ăn hợp khẩu vị coi vợ chồng chủ quán thân thiết như người nhà.
"Hồi tôi mới sinh em bé, ghé qua ăn mà bị "đuổi về" vì bảo ăn riêu ốc lạnh bụng, không tốt", chị Phương kể.
Chị Thu Nguyễn, 50 tuổi, Ba Đình, cho hay chị ăn ở đây từ khi chưa lấy chồng, giờ sắp làm bà ngoại. "Nghĩ đến bún riêu chỉ ghé qua đây, không qua được sẽ gọi shipper chứ không ăn chỗ khác", chị nói.
Trong tuần, khách chủ yếu là nhân viên văn phòng ở các tòa nhà lân cận, trong đó khoảng 70% là khách thường xuyên. Cuối tuần, nhiều người đưa gia đình đến ăn, có hôm đến 90% khách quen.
Chị Huyền kể có khách thân quen đến mức đến quán gọi bún riêu, ngồi tâm sự chuyện phiền muộn trong gia đình. Ngoài khách Việt, quán cũng giữ chân cả khách nước ngoài, từ châu Âu, Nhật Bản, Australia.
"Một chuyên gia người Nhật cứ mỗi lần sang Việt Nam làm việc lại ghé quán, đều đặn 7-8 năm nay, lần nào đến cũng có quà như rượu, bánh", anh Thu kể thêm.
Bức ảnh một khách hàng chụp gánh bún riêu của anh chị Huyền - Thu khoảng 20 năm trước, nay vẫn treo ở quán.
40 năm bán hàng, từ khi còn trẻ, nay cháu ngoại đã sắp tốt nghiệp cấp ba, chị Huyền cho biết cũng muốn nghỉ ngơi, để lại quán cho con dâu.
"Chắc tôi chỉ bán thêm vài năm nữa để giới thiệu hết cho con các khách hàng thân quen. Giờ khách đa phần tiện đâu ăn đấy nên việc duy trì được lượng khách cũ cũng không dễ", chị Huyền cho biết.
Linh Hương
Ảnh: Hoàng Giang - Linh Hương