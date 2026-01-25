Quán bún riêu ốc 40 năm giữ chân khách quen trên phố Hà Nội

Bún riêu Huyền Thu nằm trên phố Quang Trung, mặt tiền khoảng 1,5 m. Bà Thanh Huyền, chủ quán cho biết mở bán từ năm 1986, khởi đầu từ gánh hàng ở vỉa hè ngã tư Hai Bà Trưng - Bà Triệu.

Năm 2010, chủ quán thuê quầy trên phố Quang Trung. Không quảng cáo, không tiếp KOL hay blogger, quán tự nhận "lowkey" (không nổi tiếng), hầu hết đều nhờ thực khách tự lan truyền. Nhiều khách quen hàng chục năm vẫn đều đặn ghé qua.