Quán bún nước lèo hơn 40 năm hút khách ở Cà Mau

Quán bún nước lèo của bà Nguyễn Thị Thu Ba, 71 tuổi, nằm trên quốc lộ 1, ở khóm 11, phường Tân Thành (xã Tắc Vân cũ), nổi tiếng trong khu vực. Quán do bà mở, qua một lần đổi vị trí, đến nay đã 43 năm.
Trong không gian khoảng 80 m2, bà bày ghế gỗ, phục vụ khoảng 20 khách cùng lúc, đông nhất dịp cuối tuần. Khách chủ yếu là người trong khu vực lân cận và khách du lịch.
Quán thường mở cửa vào khoảng 12h, đến 16h là hết hàng.
Bún nước lèo là món ăn dân dã của người miền Tây, giao thoa văn hóa của người Kinh, Hoa, Khmer trong vùng. Phần lớn dân miền Tây đều biết nấu món này.
Nước lèo của bà Ba được nấu từ xương, kết hợp với sả, dứa và nước dừa tươi. Loại mắm sử dụng phải là mắm sặc được làm từ 6 tháng trở lên.
Bà Phạm Thị Bé Nga, 66 tuổi cùng người thân đến quán để thưởng thức bún nước lèo, sau hơn 10 năm.
“Hương vị vẫn như ngày trước”, bà Nga nói, cho biết bà là người địa phương đã đi làm xa ở Phú Quốc nhiều năm nay. Nay về quê nên ghé ăn bún, như gợi nhắc một ký ức.
An Minh