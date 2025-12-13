Quán bún nước lèo hơn 40 năm hút khách ở Cà Mau

Quán bún nước lèo của bà Nguyễn Thị Thu Ba, 71 tuổi, nằm trên quốc lộ 1, ở khóm 11, phường Tân Thành (xã Tắc Vân cũ), nổi tiếng trong khu vực. Quán do bà mở, qua một lần đổi vị trí, đến nay đã 43 năm.

Trong không gian khoảng 80 m2, bà bày ghế gỗ, phục vụ khoảng 20 khách cùng lúc, đông nhất dịp cuối tuần. Khách chủ yếu là người trong khu vực lân cận và khách du lịch.

Quán thường mở cửa vào khoảng 12h, đến 16h là hết hàng.