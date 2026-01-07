Quán bún bò ăn với cơm nguội 30 năm ở Huế

Bún bò là món ăn quen thuộc trong đời sống ẩm thực cố đô, có mặt từ gánh hàng rong đến quán lâu năm trong phố.

Tuy nhiên, bún bò ăn kèm cơm nguội - cách thưởng thức từng phổ biến vào thập niên 1980 - 1990, hiện chỉ còn lại rất ít. Trên đường Trịnh Công Sơn, quán bún bò Cảnh Vân bán gần 30 năm được xem như địa chỉ hiếm hoi còn giữ nếp ăn xưa, gắn bó với nhiều thế hệ người Huế.