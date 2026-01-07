Quán bún bò ăn với cơm nguội 30 năm ở Huế

Bún bò là món ăn quen thuộc trong đời sống ẩm thực cố đô, có mặt từ gánh hàng rong đến quán lâu năm trong phố.
Tuy nhiên, bún bò ăn kèm cơm nguội - cách thưởng thức từng phổ biến vào thập niên 1980 - 1990, hiện chỉ còn lại rất ít. Trên đường Trịnh Công Sơn, quán bún bò Cảnh Vân bán gần 30 năm được xem như địa chỉ hiếm hoi còn giữ nếp ăn xưa, gắn bó với nhiều thế hệ người Huế.
Chủ quán Lê Thị Hồng Vân, 57 tuổi, cho biết từ ngày mở bán đến nay, quán chủ yếu phục vụ người lao động đi sớm từ chợ Đông Ba và người dân địa phương. Vì vậy, bà duy trì bán bún kèm cơm để thực khách vừa ăn ngon, vừa no bụng.
Bà cho hay mỗi ngày bán khoảng 80 kg bún và thêm 7 kg gạo. Khách hàng gọi món tùy nhu cầu, bún bò kèm cơm hoặc chỉ lấy nước chan cùng cơm.
Bí quyết của quán nằm ở nồi nước dùng ninh từ xương bò và heo nhiều giờ, tạo vị ngọt tự nhiên. Bà tự chọn thịt bò, xương bò và giò heo tại lò mổ để đảm bảo thịt tươi. Riêng phần cơm ăn kèm, bà nấu cơm khô để khi chan nước bún không bị nát.
Bát bún bò cơm nguội ở quán có giá 25.000 đồng, gồm thịt bò tái, tiết heo. Phần đặc biệt với lượng topping gấp đôi thêm chả cua, giò heo hoặc ba chỉ có giá 40.000 đồng.
Theo chủ quán, tô bún bò cơm nguội kiểu Huế sẽ có nước dùng thơm mùi sả và ruốc. Phần ớt vừa tạo vị cay, vừa kết hợp hành lá để tạo màu sắc ngon mắt.
Mỗi tô bún được phục vụ kèm một chén cơm nguội. Thực khách có thể ăn bún trước rồi cho cơm vào chan nước dùng, hoặc trộn ăn xen kẽ cơm và bún tùy khẩu vị. Nếu ăn hết, khách có thể xin thêm cơm miễn phí.
Quán còn phục vụ thêm tóp mỡ rim ớt để ăn cùng cơm và bún, tạo hương vị khác biệt so với nơi khác.
Ăn kèm với bún bò cơm nguội là các loại gia vị miền Trung như ớt chưng, nước mắm ruốc ngâm ớt và rau sống.
Nguyễn Phong, sống tại TP Huế nói Cảnh Vân được cả gia đình anh ưa thích, thường xuyên ghé ăn để đổi khẩu vị. Anh ăn từ lúc nhỏ đến giờ đã ngoài 40 tuổi.
"Dù nhiều lúc khách đông, phải đợi cũng thấy xứng đáng", anh Phong nói.
Nguyễn Nhật Vy, sống tại TP HCM, cho biết đi du lịch Huế nhiều lần nhưng đây là lần đầu ăn bún bò cơm nguội qua giới thiệu của một người bạn dân địa phương.
"Bún bò nóng, thơm, cơm khô nhưng mềm, ăn rất cuốn", Vy nói và cho biết đã chụp hình món ăn gửi cho gia đình và bạn bè, hẹn lần sau nhất định sẽ rủ mọi người đến thử.
Bún bò Cảnh Vân mở cửa từ 5h đến 8h30 mỗi ngày, thường đông khách từ sáng sớm nên thực khách cần chuẩn bị tâm lý sẽ phải đợi để có chỗ ngồi. Từ chợ Đông Ba, khách đi qua cầu Gia Hội để sang bờ đối diện, sau đó rẽ vào khu dân cư gần cầu.
Quán nằm trong hẻm, không dễ thấy từ đường lớn, khách nên xem bản đồ hoặc hỏi người dân để tìm đúng địa chỉ.
Tuấn Anh
Ảnh: Nguyễn Phong