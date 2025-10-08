Quán biến tấu hương vị Việt chinh phục khách Tây

Nước mắm giảm độ mặn, tương bần bớt nồng, phở thanh hơn là cách đầu bếp nhà hàng tinh chỉnh hương vị các món đặc sản Việt, để phù hợp với khẩu vị khách quốc tế.

Nằm trên phố Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình, "Vị Hà Nội" là nơi chuyên bán đồ ăn Việt, phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam. Quán nằm trong căn biệt thự cũ hai tầng với diện tích gần 200 m2, gồm hai không gian ăn uống trong nhà và ngoài trời, sức chứa cùng lúc 120 thực khách.

"Tôi gọi món mì xào và sinh tố xoài, cả hai đều rất ngon. Mì đậm đà chín còn sinh tố tươi mát, béo ngậy, giúp khởi đầu ngày mới sảng khoái", nữ du khách Australia Emma Horbart nói và chấm 5 sao về chất lượng cho nhà hàng trên Tripadvisor.

Dù mới mở hai năm, quán được nhiều thực khách quốc tế biết đến, bình luận khen ngợi trên các nền tảng như Tripadvior, Google và đạt điểm trung bình 4,9 trên 5 sao. Trong đó, các thực khách đánh giá cao về trải nghiệm vui vẻ, không gian quán cũng như hương vị món ăn.

Du khách quốc tế đặt bàn ăn trước cửa quán. Ảnh: Vị Hà Nội

"Nhiều khách tôi dẫn đi tour rất thích món Việt, nhưng họ thường e dè trước mùi mắm tôm hoặc vị mặn gắt của một số loại nước chấm", anh Đặng Trung Dũng, người sáng lập "Vị Hà Nội", chia sẻ. Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế, anh Dũng nhận thấy một nhu cầu tiềm ẩn: những món ăn Việt được "hiệu chỉnh" tinh tế để dễ tiếp cận hơn.

Cuối năm 2023, anh Dũng quyết định biến ý tưởng thành hiện thực. Anh hợp tác cùng bếp trưởng Nguyễn Văn Minh, người có hơn 20 năm kinh nghiệm, để xây dựng một thực đơn vừa quen vừa lạ. "Mong muốn của chúng tôi không phải là lai căng, mà là sự thấu hiểu. Chúng tôi giữ lại 'linh hồn' của món ăn, nhưng 'cởi mở' hơn trong cách thể hiện", anh Minh nói.

"Bài toán" khó nhất là xử lý các loại gia vị nồng. Với món ức vịt nướng, thay vì dùng tương bần nguyên bản, bếp trưởng Minh đã giảm độ mặn, kết hợp với mật ong và các loại thảo mộc để tạo ra một loại sốt sánh mịn, thơm dịu. Hay với bún chả, nước mắm chấm được pha loãng hơn, tăng vị chua thanh của giấm và ngọt nhẹ của đường để cân bằng, không gây sốc cho người lần đầu thưởng thức.

"Tôi từng thử bún chả ở một quán vỉa hè và thấy nước chấm hơi mặn. Nhưng ở đây, mọi thứ rất vừa miệng", Anne Black, du khách Mỹ, cho biết sau khi được bạn bè giới thiệu đến quán.

Một trong các món được biến tấu thành công là nem cá diêu hồng nướng, lấy cảm hứng từ chả cá Lã Vọng. Thay vì dùng cá lăng và mắm tôm, nhà hàng sử dụng cá diêu hồng phi lê, tẩm ướp với nghệ và thì là, sau đó nướng trên than hoa và ăn kèm bún, rau thơm cùng nước mắm chua ngọt.

"Chúng tôi không phục vụ chả cá Lã Vọng nguyên bản vì muốn du khách đến đúng địa chỉ gia truyền để cảm nhận. Món nem cá ở đây như là sự gợi nhắc, mang trải nghiệm mới từ một món ăn di sản", chị Ngọc Anh, quản lý nhà hàng, giải thích.

Phòng ăn trên tầng hai của quán. Ảnh: Hoàng Giang Huy

Không gian cũng là một yếu tố giữ chân thực khách. Bốn phòng ăn riêng được đặt tên gợi nhớ văn hóa miền Bắc như Tonkin, Kinh Bắc, Tây Bắc với sức chứa khoảng 10-40 người cùng lúc. Khoảng sân vườn với cây mề gà cổ thụ là nơi thực khách ưa thích để tận hưởng không khí Hà Nội. Lấy cảm hứng từ chính cây này, quầy bar đã sáng tạo ra món cocktail "Mề Gà" – kết hợp nước ép dứa, chanh leo và lá húng – trở thành thức uống bán chạy nhất với giá 95.000 đồng.

Chị Phạm Thùy Linh (32 tuổi), một khách hàng người Việt, thường cùng các đồng nghiệp Pháp và Thụy Điển đến quán ăn trưa. "Tôi thích cơm rang, nem cuốn và tráng miệng với kem cốm", chị chia sẻ và cho biết hai đồng nghiệp rất thích món ức vịt sốt tương bần.

"Họ nói chưa từng nếm thử hương vị nào tương tự," chị Linh nói.

Bên cạnh các món thuần Việt, thực đơn còn có một vài món Âu như pizza, mỳ Ý để phục vụ những khách lưu trú dài ngày hoặc không hợp khẩu vị đồ Á. Quán mở cửa từ 10h đến 22h30 mỗi ngày, thường đông nhất vào buổi tối, đặc biệt từ tháng 10 đến tháng 4 là mùa cao điểm du lịch quốc tế.

"Đồ ăn ngon, không gian yên tĩnh. Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây trước khi về nước," Gary Dennis, du khách Indonesia, nói sau khi dùng bữa trưa với bún chả và tráng miệng bằng kem cốm non.

