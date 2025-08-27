Quán bar theo phong cách nhà tù hút khách ở Trung Quốc

Trung QuốcCác quán bar kiểu nhà tù với thiết kế nột thất giống buồng giam, phòng thú tội, có còng tay, quần áo phạm nhân đang được nhiều người tìm tới trải nghiệm.

Các quán bar theo chủ đề nhà tù đã mọc lên khắp Trung Quốc khi khách hàng đổ xô đến đây tìm kiếm "trải nghiệm nhập vai" và chia sẻ trên mạng xã hội.

Bên trong quán bar có song sắt kim loại, ảnh chụp nghi phạm và những bức tường phủ đầy graffiti được trang trí bằng báo cũ. Khách hàng mặc bộ đồ liền thân màu cam giống tù nhân...

Để tăng thêm cảm giác như đang ở trong tù, chủ quán bar còn dành riêng một căn phòng tối làm phòng thẩm vấn với đầy đủ các dụng cụ trừng phạt như còng tay, xích chân và gậy.

Khách hàng thích thú với trải nghiệm "vào tù", vui vẻ trả tiền để được mặc đồ phạm nhân và quản lý như tội phạm thật. Ảnh: RedNote

Một số chủ doanh nghiệp cho rằng ý tưởng kinh doanh kiểu này đến từ hiệu ứng từ loạt phim Orange is the New Black của Netflix.

Các quán bar thường tính phí khoảng 50 nhân dân tệ (185.000 đồng) cho các loại đồ uống như cocktail, nước soda và cà phê. Tại một số cửa hàng, khách hàng cần trả thêm 10 nhân dân tệ (37.000 đồng) thuê bộ đồ liền thân màu cam đặc trưng.

Khi vào quán bar, khách hàng được yêu cầu ký vào "biên bản thú tội" và nhận "hồ sơ tội phạm" nêu rõ đã phạm tội gì, chụp ảnh rồi đưa đến "phòng giam".

Nhân viên quầy bar, mặc đồng phục tù nhân, cũng tương tác với "các tù nhân" bằng cách hỏi họ đã phạm tội gì và nhắc nhở về "nội quy" không được đập phá bàn ghế.

>>Nam phạm nhân tự nhận là nữ để được ở tù chung với 'chị em'

Nhiều người tỏ ra thích ý tưởng này. "Bạn có thể dễ dàng chụp được những bức ảnh đẹp ở đó. Ánh sáng phù hợp và đồ trang trí mang đến trải nghiệm lạ", một người chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhưng có ý kiến cho rằng nhà tù là nơi nghiêm túc để trừng phạt, giáo dục và cải tạo tội phạm. Việc biến nhà tù thành nơi giải trí sẽ làm giảm đi cảm giác kính trọng pháp luật. "Hơn nữa, điều này có thể là thiếu tôn trọng với các nạn nhân thực sự và gia đình họ", một bình luận nêu.

Hải Thư (Theo SCMP)