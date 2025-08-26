Nam phạm nhân tự nhận là nữ để được ở tù chung với 'chị em'

ĐứcLợi dụng quy định mới về “quyền tự quyết giới tính”, một nam phạm nhân trong lúc tại ngoại đã khai giới tính thành nữ mà không phẫu thuật cơ thể, nhằm được ở nhà tù dành cho phái yếu.

Tháng 7/2023, Sven Liebich, nam giới, đã bị Tòa án Quận Halle thuộc bang Saxon-Anhalt tuyên một năm sáu tháng tù về hành vi kích động thù hận, phỉ báng và xúc phạm.

Cuối năm 2024, đã lợi dụng "Đạo luật Tự quyết" mới có hiệu lực của Đức, anh ta đã hợp pháp đổi tên thành Marla-Svenja Liebich và đổi giới tính thành nữ.

Đạo luật Tự quyết (Self-Determination Act) hiệu lực từ 1/11/2024 đã thay thế Luật chuyển giới (Transsexuals Act) ban hành từ 1980. Theo đó, người trên 14 tuổi có nhu cầu chỉ cần điền tờ khai tự xác nhận và nộp tại văn phòng đăng ký, không cần xác nhận y tế, giấy chứng nhận tâm thần hay phẫu thuật cơ thể. Nếu họ "nghĩ lại", một năm sau có thể làm tờ khai khác. Tức là công dân Đức có thể thay đổi giới tính mỗi năm một lần.

Marla-Svenja Liebich, trước đây là Sven sẽ thụ án trong nhà tù nữ vì vừa tự khai lại giới tính, theo chính sách mới. Ảnh: Telegraph

Truyền thông Đức cho rằng, phạm nhân Sven, vốn là kẻ chống đối, phá phách, đang cố tình lợi dụng sự dễ dàng của luật để khiêu khích và làm bẽ mặt nhà chức trách.

Vào tháng 1, khi sự việc Sven đăng ký chuyển đổi giới tính bắt đầu gây xôn xao dư luận ở Đức, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin rằng anh ta khó có thể được thụ án tại nhà tù dành cho nữ. Bởi theo "truyền thống nhà tù", bất kỳ ai chuyển đổi giới tính chỉ vì mục đích khiêu khích sẽ vẫn bị đối xử như một người đàn ông trong tù. Nhưng Sven, hiện là cô Marla, sau đó thậm chí còn kiện tờ Der Spiegel vì dám nghi ngờ về bản dạng giới của mình.

Trưởng Công tố viên Halle gần đây đã lên tiếng xác nhận Marla sẽ thụ án tù tại nhà tù nữ Chemnitz. Phạm nhân này sau đó cũng đăng bài lên X cùng bức ảnh cá nhân với thông điệp: "Tôi sẽ bắt đầu thụ án tù theo đúng lịch trình. Vào ngày 29/8/2025, lúc 10 giờ tối, tôi sẽ đến trại cải huấn Chemnitz với hành lý của mình".

Theo nhà chức trách, quyết định chính xác về buồng giam giữ Marla bên trong nhà tù nữ vẫn chưa được đưa ra. Song họ cho biết thêm rằng ban quản lý nhà tù sẽ quyết định xem liệu phạm nhân này có gây ra mối đe dọa cho an ninh và trật tự hay không và có nên chuyển đến một cơ sở khác hay không.

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt nêu quan điểm, Đức nên thay đổi Luật Nhà tù để ngăn chặn "thành phần" như Sven-Marla, người mà ông gọi là "một ví dụ về việc lạm dụng Đạo luật Tự quyết một cách rất đơn giản".

Ông Dobrindt nói với Tạp chí Stern: "Ngành tư pháp, công chúng và các chính trị gia đang bị coi như những kẻ ngốc ở đây vì Đạo luật Tự quyết mang đến cho họ cơ hội để làm như vậy."

Hải Thư (Theo EuroNews, France 24)