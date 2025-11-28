Quán bánh tôm 40 năm hút khách trong ngõ Đồng Xuân

Quán bánh tôm của bà Phạm Thị Ầm, 65 tuổi, nằm ở đầu ngõ chợ Đồng Xuân, giữa phố cổ Hà Nội, nổi tiếng trong khu vực. Bà Ẩm cho biết quán do mẹ và bà ngoại mở bán cách đây khoảng 40 năm.

Trong không gian quán gần 10 m2, bà Ầm bày bàn ghế nhựa, phục vụ khoảng 10 người cùng một lúc, đông khách nhất là trưa và tối. Khách chủ yếu là dân văn phòng, người dân ở khu vực lân cận và khách du lịch.