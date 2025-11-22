Quán bánh cuốn đêm gần 40 năm trong ngõ nhỏ Hà Nội

Khu vực phục vụ khách rộng khoảng 20 m2, tận dụng phòng khách của gia đình nên chỉ đủ chỗ cho 2-3 nhóm. Trên bàn, chủ quán bày sẵn giấm, ớt để người ăn tự gia giảm. Theo bà Lan, nước chấm được pha chế từ các nguyên liệu cơ bản như nước mắm và đường.

Chị Phạm Thị Dịu (áo đen bên trái) sống gần quán, cho biết gia đình đã ăn ở đây từ thời bố mẹ. "Bánh cuốn ngon, mềm, nước chấm vừa miệng. Tôi thích không gian này dù nhiều người có thể thấy bất tiện", chị Dịu nói.