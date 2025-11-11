Rủi ro đi ăn ở nhà hàng mới mở

Nhiều lần đi ăn hàng quán mới mở, tôi hình thành tâm lý an toàn: ưu tiên ăn ở hàng quán quen, lâu đời.

Ăn uống vốn là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc sống. Tôi không phải người kén ăn. Ngược lại, tôi thuộc nhóm người khá cởi mở, sẵn sàng thử món mới, ưa thích khám phá ẩm thực vùng miền và món ăn quốc tế.

Tuy nhiên, càng đi nhiều, thử nhiều, tôi càng nhận ra rằng ăn uống ở những hàng quán mới mở luôn tồn tại một số vấn đề tạm gọi là rủi ro.

Có một lần tôi đi du lịch và ghé vào một nhà hàng có vẻ ngoài rất bắt mắt, không gian xanh mát và thực đơn được trình bày như một cuốn tạp chí nghệ thuật.

Tôi gọi món salad củ dền nướng sốt mù tạt mật ong và mỳ Ý trứng muối cá hồi. Nhưng thực tế là tôi gần như không thể ăn hết nửa đĩa. Củ dền nướng còn sần sật sống, sốt mù tạt nồng gắt làm tôi cay xè cả mũi, và sợi mỳ quá mềm, không còn độ dai cần thiết.

Tôi nhìn quanh thấy nhiều thực khách cũng chỉ ăn lưng chừng rồi đứng dậy. Nhưng điều đáng nói là nhân viên phục vụ rất niềm nở, thậm chí còn hỏi: "Dạ món có hợp khẩu vị không ạ?". Tôi cười gượng: "Cũng được", rồi bước ra với cái bụng còn đói và tâm trạng lửng lơ giữa tiếc nuối và bực bội.

Đó chỉ là một trong hàng chục lần "thử vận may" với các nhà hàng mới. Mỗi lần như thế, tôi không khỏi tự hỏi: Liệu việc ăn uống ở hàng quán mới có phải là một canh bạc?

Nhà hàng mới, hay nhà hàng lạ có thể hiểu là nơi bạn chưa từng ăn, hoặc nơi phục vụ món ăn không thuộc văn hóa ẩm thực quen thuộc của bạn. Với một số người, điều đó có thể chỉ là một trải nghiệm chưa trọn vẹn. Nhưng với người có vấn đề về tiêu hóa, dị ứng, hoặc đơn giản là không thích mùi vị quá mạnh thì hậu quả có thể là đau bụng, mệt mỏi hoặc ám ảnh kéo dài.

Nhiều hàng quán mới lạ ngày nay được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, với hình ảnh đẹp lung linh, review có cánh và lượt check-in dày đặc. Nhưng khi bước chân vào, thực đơn thì quá cầu kỳ, món ăn nhỏ xíu trên đĩa to, vị thì nhạt nhòa hoặc quá sáng tạo khiến người ăn khó cảm được.

Sau nhiều trải nghiệm không mấy suôn sẻ, tôi bắt đầu hình thành tâm lý chọn an toàn. Đi đâu cũng ưu tiên quán quen, món quen, những thứ đã từng thử và thấy ổn.

Tất nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ tiếp tục thử ăn ở những hàng quán mới mở, bởi trong số đó, vẫn có những viên ngọc ẩm thực thực sự khiến người ta muốn quay lại.

Trần