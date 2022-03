Bên cạnh nộp phạt hành chính, chủ quán còn phải viết giấy cam kết ứng xử văn minh, xin lỗi khách vì lời lẽ, hành động không tế nhị.

Chiều 30/3, UBND TP Đà Lạt ra quyết định xử phạt quán ăn trên đường Tăng Bạt Hổ, phường 1. Đây là quán bị tố chửi bới du khách trước đó. Các vi phạm của quán là nhân viên có giấy khám sức khỏe nhưng hết hạn, phục vụ trên 30 người mỗi ngày nhưng không lưu mẫu thực phẩm, không ghi đầy đủ nguyên liệu vào sổ theo dõi thực phẩm.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt, cho biết về góc độ ứng xử với khách du lịch, quán đã được yêu cầu viết cam kết, đồng thời có thư xin lỗi đoàn khách đến từ TP HCM ngày 25/3.

Bà Tịnh làm việc với cơ quan chức năng sáng 28/3. Ảnh: H.Thắm/Báo Lâm Đồng

Ngay sau đó, bà Diệp Tịnh đã gửi lời xin lỗi tới đoàn khách vì có hành động không tế nhị, lời lẽ không hay. "Tôi thấy có lỗi và hối hận về hành động của mình, vì không kiềm chế được cảm xúc mà bỏ lỡ sự yêu mến của du khách. Từ đó tôi cũng làm ảnh hưởng ít nhiều tới hình ảnh người Đà Lạt, khiến cộng đồng có cái nhìn thiếu thiện cảm với du lịch thành phố", bà viết.

Đồng thời bà Tịnh cũng mong đoàn khách bỏ qua cho hành động thiếu suy nghĩ của bà và nhân viên, hy vọng họ một lần nữa trở lại để quán phục vụ chu đáo nhất. Quán cam kết rút kinh nghiệm để góp phần xây dựng Đà Lạt văn minh, lịch sự với phương châm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Trước đó, tài khoản tên N.D. chia sẻ trên mạng xã hội việc đến quán hai lần sáng 24 và 25/3. Lần thứ hai đoàn gọi gần 30 suất bánh căn nhưng bị chủ quán càu nhàu. Trưởng đoàn yêu cầu không làm bánh nữa và rời đi. Sau đó cả chủ quán và nhân viên to tiếng. Về phía quán, bà Diệp Tịnh cho biết đã yêu cầu khách đặt trước hoặc có thông báo trước khi đến để được phục vụ chu đáo do đoàn khách đông. Bà khẳng định không hành hung, rủa du khách, nhưng cho biết nhân viên quán có nói những câu khó nghe.

Quán ăn Đà Lạt bị phạt 16 triệu đồng Đoạn phim du khách quay lại tên quán khi rời đi, bà Kim, em gái bà Tịnh tiến tới để gạt điện thoại. Video: NVCC

Lan Hương