Quán '8 người ngộ độc rượu' không đủ điều kiện an toàn thực phẩm

TP HCMNgày 9/8, công ty TNHH Mr Bao Cuisine - chủ quán xảy ra vụ ngộ độc rượu làm hai người tử vong, 6 người nhập viện, bị phạt 26,6 triệu đồng do vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, cho biết công ty này bị xử phạt vì kinh doanh không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, dùng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những sai phạm này được phát hiện khi lực lượng chức năng kiểm tra thực tế tại quán (tên gọi nhà hàng Mr Bao) sau khi xảy ra vụ ngộ độc rượu. Quán này đã tự đóng cửa và ngừng hoạt động từ ngày 6/8.

"Đây là mức xử phạt các lỗi ban đầu. Riêng vụ việc ngộ độc thực phẩm gây chết người, khi có kết luận của công an sẽ tiếp tục xử lý", bà Lan nói.

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định do ngộ độc methanol từ cuộc nhậu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhà hàng Mr Bao tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức, thuộc công ty TNHH Mr Bao Cuisine, kinh doanh buffet gồm các món nướng và lẩu hải sản, thịt bò. Làm việc với cơ quan chức năng sau khi xảy ra vụ 8 người ngộ độc rượu, đại diện nhà hàng cho biết nơi này chỉ bán rượu Soju Hàn Quốc và một số loại bia, nước ngọt đóng chai của các hãng sản xuất.

Khuya 3/8, sau khi quán đóng cửa, 6 nhân viên và hai người bạn đã tổ chức ăn uống, thức ăn mua từ quán khác về. Họ cùng uống hết bình chất lỏng 5 lít lấy từ kho bảo quản thực phẩm của nhà hàng. Bình chất lỏng này có từ ba tháng trước, do một nhân viên của quán (hiện đã nghỉ việc) ra tiệm tạp hóa gọi 5 bình nước suối và được giao một bình nghi ngờ là rượu. Quản lý nhà hàng đã dán chữ "rượu" lên bình này và cất vào kho.

Trong số 6 người nhập viện, một nữ sinh 20 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận tổn thương lan tỏa cả hai bên bán cầu não, tình trạng nặng, nguy hiểm tính mạng. 5 người còn lại đang dần hồi phục, có thể sắp xuất viện.

Ngoài vụ ngộ độc trên, TP HCM vừa ghi nhận nhóm 5 thanh niên vào viện cấp cứu và điều trị hồi sức tích cực, sau khi cùng uống rượu pha pha methanol tại nhà. Xét nghiệm độc chất ghi nhận nồng độ methanol trong máu của các bệnh nhân cao gấp nhiều lần so với mức có thể gây ngộ độc.

Trong bối cảnh thành phố liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu do dùng rượu chứa methanol, từ ngày 15/8 đến cuối năm, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TP HCM tăng cường kiểm tra với các cơ sở kinh doanh rượu, bia, đồ uống có cồn. Đoàn kiểm tra sẽ lấy một số mẫu để gửi kiểm nghiệm; truy xuất nguồn gốc các sản phẩm không đảm bảo an toàn.

Lê Phương