Qualcomm sẽ mở phòng nghiên cứu AI tại biên ở Hà Nội

Phòng nghiên cứu AI tại biên của Qualcomm dự kiến đặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thông tin được bà Becky Fraser, Phó chủ tịch Qualcomm phụ trách Quan hệ Chính phủ khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ, chia sẻ tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 15/1 tại Hà Nội.

Theo bà Becky, phòng nghiên cứu sẽ cung cấp các khóa đào tạo về AI, giúp người học có cơ hội tiếp cận phần cứng tiên tiến, thực hành công nghệ mới gắn với nội dung đào tạo. Đây là một trong các hoạt động của Qualcomm nhằm tăng cường năng lực cho học sinh, sinh viên, người làm giáo dục và các nhà nghiên cứu Việt Nam thông qua đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Becky Fraser, Phó chủ tịch Qualcomm phụ trách Quan hệ Chính phủ khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ. Ảnh: Nghiêm Mai

Qualcomm cũng dự định hỗ trợ các dự án nghiên cứu chuyên sâu về AI thông qua hợp tác với các trường đại học hàng đầu của Việt Nam, như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Bách khoa TP HCM.

Bên cạnh đó, công ty Mỹ sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền tảng đào tạo trực tuyến về sở hữu trí tuệ, cung cấp các khóa học nhằm nâng cao nhận thức. Theo đại diện Qualcomm, sau ba tháng ra mắt, nền tảng thu hút hơn 1.200 người đăng ký, trong đó hơn 460 học viên đã hoàn thành khóa học.

Trước đó, doanh nghiệp này hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong trường đại học thông qua chương trình Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam, tập trung vào triển khai các dự án R&D, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân. Ảnh: Nghiêm Mai

Biên bản ghi nhớ giữa Qualcomm và Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh dấu bước hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu.

Hai bên đã thống nhất về ba hướng hợp tác. Đầu tiên là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt về chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới. Thứ hai là tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển các trung tâm, dự án, nhóm nghiên cứu và phối hợp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ. Ngoài ra, Qualcomm sẽ hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo và toàn ngành giáo dục chuyển đổi số toàn diện.

Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân, thỏa thuận này "mở ra những cơ hội mới", thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa "ba nhà", gồm cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ.

Trọng Đạt

Việt Nam muốn Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển AI, 5G

Ông Trương Gia Bình: 'Mong có triệu thanh niên Việt Nam dấn thân làm AI'

'Các nước ASEAN có nhiều cơ hội để phát triển AI'

Liên minh Âu Lạc khởi động giải thưởng AI một triệu USD