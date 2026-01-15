Việt Nam muốn Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển AI, 5G

Việt Nam đề nghị Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển ứng dụng 5G và cách tiếp cận AI, thúc đẩy hợp tác số thực chất giữa hai nước.

Đề nghị được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu tại buổi làm việc song phương với Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Trương Vân Minh. Hai bên trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng di động 5G. Buổi làm việc diễn ra chiều 14/1 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN 6) do Việt Nam đăng cai.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp đoàn Bộ Công nghiệp Công nghệ Thông tin Trung Quốc, do Thứ trưởng Trương Vân Minh dẫn đầu. Ảnh: Thùy Linh

Thứ trưởng Trương Vân Minh cảm ơn Việt Nam đã mời đoàn Trung Quốc tham dự ADGMIN lần thứ 6, cho biết đây là lần đầu ông đến Việt Nam và có nhiều ấn tượng tốt đẹp. Trong khi đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao sự hiện diện của đoàn Trung Quốc, coi đây là "sự cổ vũ mạnh mẽ", chứng tỏ sự coi trọng của Trung Quốc đối với các nước ASEAN.

Trao đổi về bối cảnh hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết ADGMIN lần này có ý nghĩa quan trọng khi các Bộ trưởng Số ASEAN sẽ thông qua kế hoạch tổng thể cho lĩnh vực số trong 5 năm tới. Theo đó, ASEAN sẽ chính thức tuyên bố chuyển từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, coi hạ tầng số là hạ tầng chiến lược; xác định AI là một loại hạ tầng mới - hạ tầng trí tuệ; chuyển từ chính phủ điện tử sang chính phủ số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo số và chuyển đổi sang nền kinh tế số. ASEAN cũng sẽ thúc đẩy quan hệ với các nước đối thoại, trong đó có Trung Quốc.

Phía Trung Quốc bày tỏ nhất trí với các định hướng trên. Thứ trưởng Trương Vân Minh cho rằng trong thời đại số, Internet là nền tảng, ứng dụng là then chốt, tài nguyên là cốt lõi và AI là động lực. Bộ Công nghiệp Công nghệ thông tin Trung Quốc sẵn sàng cùng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện hiệu quả những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, qua đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Công nghệ Thông tin Trung Quốc Trương Vân Minh. Ảnh: Thùy Linh

Trao đổi với đoàn công tác, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao sự có mặt của các doanh nghiệp ICT Trung Quốc tại Việt Nam, cho rằng điều này góp phần tăng cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành và đưa dịch vụ viễn thông đến được mọi người dân. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp công nghệ số và viễn thông Trung Quốc tiếp tham gia hơn nữa vào thị trường Việt Nam, bao gồm cả các công nghệ số mới như AI.

Đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể, ông cho biết Việt Nam đã phủ sóng 5G trên 90% dân số, song việc phát triển các ứng dụng 5G lại chưa tương xứng. Việt Nam mong muốn Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển các ứng dụng 5G, cùng với đó là các dịch vụ viễn thông mới, như vệ tinh tầm thấp, nhắn tin qua vệ tinh.

Việt Nam cũng muốn hai bên hợp tác sâu hơn về phát triển AI, chia sẻ cách tiếp cận của Trung Quốc đối với công nghệ này và cử cán bộ tham gia sáng kiến Học viện Số Trung Quốc - ASEAN.

Phản hồi các đề xuất của Việt Nam, Thứ trưởng Trương Vân Minh cho biết Trung Quốc đã thương mại hóa 5G được 7 năm, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các ứng dụng 5G tại Trung Quốc được triển khai rộng trong nhiều ngành kinh tế và ngày càng đi vào chiều sâu. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam để 5G đóng vai trò thiết thực hơn trong phát triển kinh tế xã hội.

Về AI, Thứ trưởng Trương Vân Minh cho biết Trung Quốc đặt trọng tâm thúc đẩy AI trong các ngành sản xuất, chế tạo, phát triển 5G cho AI và AI cho 5G. "Phương hướng phát triển công nghệ của Trung Quốc là: thông minh hóa, xanh hóa và tích hợp hóa", ông nói. Phía Trung Quốc cũng hoan nghênh Việt Nam tham gia sáng kiến Học viện Số Trung Quốc - ASEAN.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Vân Minh trân trọng gửi lời mời Bộ trưởng và đoàn Việt Nam sang thăm Trung Quốc để trao đổi sâu hơn nữa về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Hai bên đồng thời khẳng định sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương về công nghệ số và viễn thông.

