Quách Phú Thành chỉ ăn một bữa mỗi ngày để giữ dáng

Trung QuốcTài tử Quách Phú Thành vẫn giữ được cơ bụng săn chắc ở tuổi 60 nhờ chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt, nổi bật trong đó là kỷ luật "ăn một bữa mỗi ngày".

Tại buổi biểu diễn gần đây ở Cao Hùng, Đài Loan, nam ca sĩ vén áo, để lộ cơ bụng khiến người hâm mộ bùng nổ, theo Yahoo! Style hôm 17/11. Sự kỷ luật để có thân hình này bắt nguồn từ chính trải nghiệm quá khứ của anh. "Lúc mới vào nghề, tôi khá mũm mĩm. Vì từng thừa cân, bây giờ tôi vô cùng kỷ luật và sẽ không bị tăng cân trở lại đâu", nghệ sĩ chia sẻ.

Trong một cuộc trò chuyện tại chương trình "Sound of Life", tài tử Hong Kong cho biết cơ địa rất dễ tăng cân, vì vậy anh kiểm soát calo cực kỳ nghiêm ngặt: "Tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày". Thực đơn của Quách Phú Thành thường tập trung vào thực phẩm nguyên bản, nêm nếm thanh đạm như trứng luộc, trái cây giàu chất xơ (chuối, kiwi) trước bữa ăn chính và bữa tối chủ yếu là thịt nạc cùng rau xanh.

Quách Phú Thành. Ảnh: Today Online

Ngoài việc kiểm soát nghiêm ngặt bữa chính, Quách Phú Thành còn có bí quyết kỷ luật cho cả "những lúc thèm ăn". Khi muốn ăn vặt, anh sẽ dùng kẹo cao su không đường để thay thế, vừa nhai để tăng cảm giác no, vừa tránh nạp thêm calo dư thừa.

Bác sĩ giảm cân Xu Shuhua cho biết nhai kẹo cao su có thể ức chế tiết "hormone đói" (Ghrelin), khiến mọi người ít cảm thấy đói hơn. Tuy nhiên, bà cũng nhắc nhở không nên nhai đến "nghiện" và đề nghị mỗi lần nhai không quá 10 phút, nếu không axit dạ dày sẽ tăng tiết, ngược lại khiến càng thèm ăn hơn.

Ngoài chú ý đến chế độ ăn, Quách Phú Thành còn cân hàng ngày để theo dõi tình trạng cơ thể. Nếu phát hiện có thay đổi, anh sẽ điều chỉnh bằng cách tăng cường vận động. Bác sĩ Huang Yijie ở phòng khám Wu Ling, giải thích việc cân hàng ngày giúp theo dõi sự thay đổi cân nặng bất cứ lúc nào, xem xét việc thực hiện giảm cân có lý tưởng hay không và ngay lập tức có hành động tương ứng.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng những người cân hàng ngày hoặc hàng tuần trong quá trình giảm cân sẽ giảm được nhiều cân hơn, đồng thời tăng cường sự tự tin. Dựa trên chứng thực tế này, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (ACC) cũng đưa việc tự theo dõi cân nặng vào hướng dẫn điều trị bệnh béo phì.

Tuy nhiên, bác sĩ Huang Yijie lưu ý nếu là người dễ bị dao động tâm lý, chán nản, hoặc mất động lực, căng thẳng quá mức sau khi bước lên cân, không nên áp dụng phương pháp này. Căng thẳng có thể gây ra thay đổi nội tiết tố, dẫn đến việc giảm cân bị "khựng" lại.

Bên cạnh ăn uống và cân, tích cực tham gia các môn thể thao như tập gym, chạy bộ, bơi lội, chơi bóng bàn... cũng là bí quyết giúp Quách Phú Thành có vóc dáng săn chắc trong nhiều năm. Anh cho biết việc tập luyện với cường độ quá cao rất dễ khiến người ta bỏ cuộc giữa chừng, vì thế, sự kiên trì mới là chìa khóa để duy trì vóc dáng khỏe mạnh. Nam ca sĩ bắt đầu tập gym từ 30 năm trước, luôn tự yêu cầu cao và chưa bao giờ thả lỏng.

"Vì trên sân khấu phải hát, phải nhảy, và rất nhiều khi là hát live nên bạn phải có một thể trạng thật tốt", anh nói.

Năm 2018, Quách Phú Thành tiết lộ tập thể dục 4-5 ngày một tuần, mỗi ngày 30 phút không lười biếng, luôn giữ mình ở trạng thái "sẵn sàng lên sân khấu".

Thói quen yêu thích vận động của anh cũng ảnh hưởng đến nhiều bạn bè trong giới. Khi hợp tác trong một bộ phim, Lương Gia Huy tiết lộ nghe thấy tiếng Quách Phú Thành chạy bộ ở phòng bên cạnh lúc 4h. Châu Nhuận Phát cũng kể mỗi tối đều nghe thấy tiếng Quách Phú Thành chạy bộ trên lầu, điều này đã truyền cảm hứng lớn cho anh. Giờ đây, ở tuổi 65, Châu Nhuận Phát cũng trở thành một biểu tượng sức khỏe với việc chạy bộ và leo núi hàng ngày.

Quách Phú Thành khoe cơ bụng trên sân khấu. Ảnh: Xiao Mei Studio

Với nhiều nam giới, việc chăm sóc da có vẻ nữ tính nhưng Quách Phú Thành đã phá vỡ định kiến này. Mỗi ngày, ca sĩ đều dành ra 10 phút chăm sóc da, thậm chí còn đắp mặt nạ, giúp da luôn giữ được độ săn chắc và sáng bóng, khỏe mạnh. "Yêu cái đẹp không có gì sai cả, chúng ta nên chăm sóc bản thân mình thật tốt", ngôi sao nói.

Quách Phú Thành sinh năm 1965, là ngôi sao nổi tiếng Hong Kong. Trước khi thành danh, anh từng tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB năm 1984, sau đó ra mắt với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh góp mặt trong nhiều phim như Phong Vân hùng bá thiên hạ, Phụ tử, Hàn chiến, Thiện ác đối đầu, Vô song... Trong sự nghiệp âm nhạc, anh từng ra mắt album Không hết yêu em năm 1990 và gây tiếng vang khi album bán được hơn một triệu bản ở châu Á.

Quách Phú Thành kết hôn với người mẫu ảnh Moka và có ba con gái. Hiện anh vẫn kiên trì đeo đuổi đam mê ca hát và nhảy, bất chấp tuổi tác.

Bình Minh (Theo Yahoo! Style, Good Morning Health)