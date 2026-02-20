Quách Ngọc Ngoan: 'Tôi biết ơn người cũ'

Quách Ngọc Ngoan, 42 tuổi, cho biết trân trọng vợ, bạn gái cũ, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ để góp sức nuôi dạy con.

Nghệ sĩ nói về công việc, cuộc sống, dịp lần đầu đóng vai hài trong phim Tết Báu vật trời cho, đạo diễn Lê Thanh Sơn.

- Từ năm ngoái đến nay, điều gì khiến anh liên tục tái xuất với "Trái tim què quặt", "Thiên đường máu" và giờ là "Báu vật trời cho"?

- Tôi chưa bao giờ mất đi đam mê với điện ảnh. Thế nhưng cuộc sống có những giai đoạn thăng trầm, khiến tôi buộc phải dừng lại. Không phải vì hết yêu nghề, mà vì cần thời gian nhìn lại chính mình, giải quyết những biến cố xung quanh. Động lực lớn nhất của tôi là tình yêu của khán giả. Bảy năm tôi vắng bóng, nhiều người liên tục hỏi khi nào tôi sẽ đóng phim tiếp. Những lời động viên ấy khiến tôi thấy mình còn mắc nợ màn ảnh. Khi trở lại với Trái tim què quặt, tôi cảm nhận ngọn lửa nghề bùng lên rõ rệt. Tôi hiểu rằng nếu đã tái xuất thì không thể hời hợt, cần làm tốt hơn trước, nỗ lực gấp đôi.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan tại họp báo giới thiệu phim "Báu vật trời cho" ở Hà Nội, ngày 10/2. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

- Từng tuyên bố phá sản năm 2023, hiện anh gặp áp lực tài chính thế nào?

- Hiện công việc của tôi tiến triển khá tốt. Tôi giải quyết dần dần từng chuyện một. Mọi thứ đang chuyển biến theo hướng tích cực, chậm nhưng chắc.

Khi rơi xuống đáy, không ai có thể cứu mình ngoài chính mình. Vì vậy, tôi giữ cho mình tinh thần vững vàng, ý chí mạnh mẽ. Tôi không cho phép bản thân gục ngã vì phía sau còn gia đình, các con. Khi có cơ hội dù là nhỏ nhất, tôi làm việc nghiêm túc, chỉn chu. Tôi muốn khi nhìn lại, các con có thể tự hào vì ba của mình đã không bỏ cuộc.

- Anh chăm lo cho Cà Pháo (con chung với diễn viên Lê Phương) và Sumi (con chung với doanh nhân Phượng Chanel) thế nào?

- Cà Pháo 14 tuổi, sống với mẹ, được chăm sóc, phát triển tốt. Sumi 7 tuổi, còn khá nhỏ nên tôi luôn cố gắng dành thời gian cho con. Con ở Hà Nội trong khi tôi sống ở TP HCM. Mỗi lần ra Bắc, việc đầu tiên tôi làm là đến gặp con. Tôi và Phượng Chanel vẫn giữ liên lạc thường xuyên để trao đổi về việc học hành, sinh hoạt của bé, thống nhất những gì phù hợp nhất cho con. Với tôi, dù người lớn có những lựa chọn khác nhau, con trẻ vẫn cần sự đồng hành của cả cha lẫn mẹ.

Dù chuyện gì xảy ra, tôi luôn biết ơn, trân trọng người cũ. Họ đã đến với tôi, gắn bó với trong một giai đoạn và trở thành mẹ của các con tôi. Dù không thể cùng đi đến cuối con đường, tôi vẫn muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp, cư xử văn minh, đặt lợi ích của con lên trên hết. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất khi đôi bên cùng hỗ trợ, cho con môi trường đầy đủ, bình yên để lớn lên.

Hậu trường cảnh vật lộn của Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào đóng cảnh ẩu đả trong "Báu vật trời cho". Video: Đoàn phim cung cấp

- Chuyện tình cảm của anh hiện ra sao?

- Với tôi, tình yêu luôn là điều đẹp đẽ, khiến con người ta mềm lại, biết rung động và thăng hoa dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Khi gặp đúng người, cảm xúc ấy vẫn có thể đến rất tự nhiên. Nhưng lúc này, tôi chưa nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương. Ưu tiên lớn nhất của tôi vẫn là công việc và sự ổn định trong cuộc sống. Sau những va vấp, tôi cũng hiểu rằng cảm xúc là điều khó nói trước. Thay vì đặt kỳ vọng hay vẽ ra tiêu chuẩn cho nửa kia, tôi chọn cách để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Nếu yêu thêm lần nữa, tôi không mong cầu điều gì quá lớn lao. Tôi cho rằng hạnh phúc là cảm giác cả hai luôn vui vẻ khi ở bên nhau. Hiện tại, tôi vẫn độc thân. Những khi trống trải, tôi tìm đến thể thao hoặc gặp bạn bè, đọc sách. Tôi nghĩ rằng bình yên đôi khi nằm ở những điều rất giản dị.

Quách Ngọc Ngoan tập thể hình trên phim trường Quách Ngọc Ngoan rèn hình thể đóng phim. Video: Nhân vật cung cấp

- Anh mong muốn điều gì trong năm mới?

- Tôi kỳ vọng vai Thiên trong Báu vật trời cho được đón nhận. Đây là lần đầu tiên tôi đóng hài. Thiên là người trong giới xã hội đen nhưng lại ngô nghê, có khờ khạo, nảy sinh tình cảm với cô gái từng khiến cơ thể mình tổn thương. Sự đối lập đó khiến nhân vật trở nên thú vị. Nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác những vai diễn gai góc, nặng nề tôi từng đảm nhiệm. Tôi chăm chút từng cảnh quay, nhất là phân đoạn xô xát với Phương Anh Đào. Vì máy quay rất cận, bạn diễn phải dùng dao thật để đảm bảo tính chân thực. Chúng tôi đã tập luyện cùng đạo diễn hành động Phan Chí Thành cả tháng trời, nhưng lúc quay vẫn xây xước nhẹ. Trên phim, cảnh đó diễn ra rất ngắn nhưng chúng tôi phải quay hai đêm trắng.

Trong năm nay, tôi có thêm vài dự án mới, mong có thể chạm đến trái tim khán giả. Điện ảnh Việt đang chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều gương mặt trẻ đẹp, tài năng xuất hiện, mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường. Tôi không thấy áp lực hay nhu cầu phải cạnh tranh với các em. Mỗi diễn viên có thế mạnh riêng, phù hợp với những dạng vai khác nhau. Tôi cũng không đặt mình lên bàn cân với ai. Mỗi người có xuất phát điểm, hoàn cảnh và lợi thế khác nhau. Điều tôi tin tưởng nhất vẫn là sự bền bỉ và thái độ làm nghề. Khi dành trọn tâm huyết cho mỗi vai diễn, thành quả sẽ đến.

Quách Ngọc Ngoan ở tuổi 42. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quách Ngọc Ngoan quê Cà Mau, nổi tiếng qua nhiều phim: Long thành cầm giả ca, Người bất tử, Cuộc chiến hoa hồng, Cát nóng, Tỷ phú chăn vịt. Anh từng giành nhiều giải thưởng như Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2011, Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc giải Mai Vàng 2014, quán quân Tình Bolero 2020. Năm 2017, vai chính trong Người bất tử - phim tâm linh do Victor Vũ đạo diễn - gây tiếng vang với chuyên môn, giúp anh trở thành gương mặt được đánh giá cao. Năm 2012, Quách Ngọc Ngoan kết hôn với diễn viên Lê Phương nhưng đổ vỡ sau ba năm chung sống. Họ có con trai chung - bé Cà Pháo, 14 tuổi. Sau ly hôn, diễn viên gắn bó với doanh nhân Phượng Chanel hơn sáu năm.

Hà Thu