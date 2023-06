Quách An An: 'Nhìn Lệ Quyên hạnh phúc tôi cũng muốn yêu'

Ca sĩ Quách An An hát "Bỗng dưng muốn khóc" năm 2008. Video: YouTube Lạc Hồng

Quách An An từng phát hành các nhạc phẩm như "Nước mắt và nụ cười", "Em vẫn yêu anh". Cô còn đóng phim "Trung úy", "Cái giá của danh vọng", làm người mẫu.