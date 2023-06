Hoàng Hải giới thiệu bộ sưu tập tại Italy

Nhà thiết kế Hoàng Hải sẽ giới thiệu ba bộ sưu tập gồm áo dài, dạ hội, váy cưới trong show "Giao hòa" ở Venice ngày 15/6.

Nhà mốt làm show ở Italy sau lần ra mắt bộ sưu tập tại sự kiện thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week hồi tháng 9/2022. Hoàng Hải cho biết chọn Venice vì nơi đây mang vẻ đẹp mộng mơ, cổ điển, thời trang luôn bắt kịp xu hướng, tạo cảm hứng lớn để sáng tạo.

Chủ đề show là Giao hòa - hướng đến sự kết nối, giao thoa văn hóa, con người hai nước. Theo nhà thiết kế, sự kiện có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam, Italy.

Thiết kế áo dài, dạ hội thuộc bộ sưu tập mới, lần lượt do H'Hen Niê, Tiểu Vy mặc. Ảnh: Hoàng Hải

Ba bộ sưu tập theo phong cách khác nhau gồm: Áo dài với họa tiết thắng cảnh của hai quốc gia, thêu tay, trình diễn trên nền nhạc âm hưởng Việt Nam; trang phục dạ hội chất liệu cao cấp, phom dáng cắt xẻ đặc trưng gắn liền tên tuổi Hoàng Hải; váy cưới lấy cảm hứng từ sự lãng mạn, bay bổng.

Hàng chục người mẫu sẽ tham gia trình diễn các bộ sưu tập trong một khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố. Hoàng Hải cho biết hai "nàng thơ" H'Hen Niê, Trần Tiểu Vy sẽ giữ vai trò quan trọng. Chương trình do Long Kan đạo diễn, ca sĩ Quách An An làm giám đốc sản xuất. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương phụ trách với các bản phối mang âm hưởng dân gian kết hợp nghệ thuật phương Tây.

Hoàng Hải (trái) cùng các khách mời tại sự kiện, từ trái qua gồm người mẫu Thu Hằng, ca sĩ Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, hoa hậu Thu Hoài, Hà Kiều Anh, diễn viên Quách An An. Ảnh: Huyền Thương

Hoàng Hải nổi tiếng ở làng mốt với những thiết kế dạ hội, gắn liền tên tuổi của loạt mỹ nhân như Hà Kiều Anh, Lệ Quyên, Phạm Hương, Thu Hằng... Anh từng tổ chức nhiều show diễn trong và ngoài nước, giới thiệu bộ sưu tập tại các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật ở Pháp, Thụy Sĩ, Malta.

Tân Cao