Quá khứ nhiều tổn thương của Selena Gomez

Phim tài liệu "Selena Gomez: My Mind & Me" hé lộ nhiều góc khuất và quá trình nữ ca sĩ người Mỹ vượt qua khủng hoảng.

Bộ phim của đạo diễn Alek Keshishian tập trung khai thác những vấn đề sức khỏe tinh thần của Selena Gomez. Nội dung xoay quanh giai đoạn ca sĩ ở độ tuổi khoảng 23 đến 25. Tác phẩm bắt đầu với phân đoạn Gomez đứng trong cánh gà sân khấu thuộc tour lưu diễn Revival và thừa nhận cảm thấy quá áp lực trước sự nổi tiếng.

Selena Gomez My Mind Me trailer Trailer "Selena Gomez: My Mind & Me". Phim chiếu trên Apple TV+ ngày 2/11. Video: Apple+

Sau cuộc khủng hoảng về tâm lý, Gomez quyết định hủy các đêm nhạc còn lại của tour diễn. Ca sĩ tìm đến một trung tâm điều trị sức khỏe tinh thần. Bộ phim tiếp tục với bối cảnh năm 2019, khi Gomez cho biết dần không cảm thấy niềm vui trong công việc nghệ thuật như lúc nhỏ. Cô cũng thấy cuộc sống đau đớn, cô đơn khi nổi tiếng.

Ca sĩ nói: "Tôi nghĩ quá khứ và những sai lầm khiến mình rơi vào trầm cảm. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã làm việc và điều duy nhất tôi muốn là một gia đình. Tôi chỉ muốn, giống như một người mẹ. Đôi lúc, tôi muốn bỏ cuộc để có thể sống hạnh phúc như những người bình thường khác".

Phim điểm lại những sự kiện gây ảnh hưởng lớn tới thể trạng và tâm lý của Selena Gomez. Một trong các chuyện buồn của Gomez được nhắc đến là mối tình với nam ca sĩ Justin Bieber. "Tôi cảm thấy bị ám ảnh bởi một mối quan hệ đã kết thúc nhưng không ai muốn buông bỏ. Nhưng rồi tôi lại vượt qua nó. Và tôi không còn sợ nữa", Gomez nói.

Selena Gomez (trái) và Justin Bieber từng là một trong những cặp tình nhân được yêu thích nhất Hollywood giữa thập niên 2010. Ảnh: AP

Selena Gomez và Justin Bieber bắt đầu hẹn hò năm 2010. Chuyện tình thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Tuy nhiên, cặp sao dần rạn nứt và nhiều lần chia tay, tái hợp cho đến khi kết thúc mối quan hệ giữa năm 2018. Bieber sau đó đính hôn người mẫu Hailey Baldwin chỉ hai tháng sau.

Selena nói về việc chia tay: "Tôi cảm thấy như trải qua nỗi đau tồi tệ nhất đời. Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện đó cần thiết và là điều tốt nhất từng xảy ra với tôi". Năm 2021, Selena sáng tác Lose You to Love Me về những suy nghĩ đó. Cô giải thích lời bài hát: "Đó là việc tôi học cách chọn bản thân, chọn việc sống cho mình và hy vọng mọi người có thể tìm thấy bình yên trong đó. Bài hát nói về việc bạn biết đã đánh mất một phần của mình để khám phá lại bản thân một lần nữa".

Bộ phim cũng giải thích một lý do khiến Gomez gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần là bệnh tật. Ca sĩ phát hiện mắc lupus ban đỏ năm 2015. Căn bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến cô. Gomez ít xuất hiện trước công chúng bởi những cơn đau hành hạ, dẫn đến lo âu và trầm cảm.

Gomez cho biết bệnh tình trở nên nghiêm trọng trong giai đoạn giãn cách vì dịch đầu năm 2020. Nhiều ngày, cô thức dậy trong tình trạng đau đớn đến phát khóc. Gomez càng suy sụp khi nhiều kế hoạch bị hủy bỏ, trì hoãn vì tình hình sức khỏe.

Selena Gomez được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực năm 2018. Cô nghe thấy những giọng nói bí ẩn bên trong. Chúng ngày càng lớn, rõ ràng và át đi âm thanh của thế giới thực. Việc sử dụng thuốc điều trị khiến ca sĩ khó có thể mang thai. Selena cho biết rất đau đớn khi tiếp nhận thông tin đó: "Có con là niềm mơ ước rất lớn của tôi. Tôi muốn có con. Tôi sẽ làm mọi cách để có con".

Selena Gomez: My Mind & Me dành một phân đoạn nói về mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và mẹ ruột Mandy Teefey. Bà và người chồng mới chỉ biết tin con gái phải đi chữa trị tinh thần năm 2016 qua báo chí. Mối quan hệ giữa hai người xấu đi sau khi Gomez bị phát hiện mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Cô thường nổi nóng và cãi lời cha mẹ. Mandy nói bị Gomez cắt đứt liên lạc từ lâu. Trong bài phỏng vấn năm 2019, ca sĩ cho biết đôi khi thấy day dứt vì đối xử không tốt với mẹ. Cô tiết lộ thực chất trong lòng luôn biết ơn vì bà đã không bỏ rơi mình.

Selena Gomez (phải) và mẹ tại sự kiện ra mắt series "13 Reasons Why" năm 2018. Ảnh: AP

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Gomez tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends... Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Gomez gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You...

Selena Gomez - Lose You to Love me MV "Lose You to Love Me". Video: Selena Gomez Youtube

Phương Mai