Quả đạn Iran rơi sát sở chỉ huy lực lượng Australia

Australia cho biết một quả đạn Iran rơi gần căn cứ không quân Al Minhad tại UAE, gây hư hại hạ tầng nhẹ, hỏa hoạn nhỏ.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết một "quả đạn Iran" rơi xuống con đường dẫn vào căn cứ Al Minhad tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất lúc 2h15 (5h15 giờ Hà Nội) hôm nay. Căn cứ nằm cách Dubai 24 km về phía nam, là nơi đồn trú của lực lượng Australia từ năm 2003, sở chỉ huy cho các hoạt động của nước này tại Trung Đông.

"Sự việc gây hỏa hoạn nhỏ, hư hại nhẹ cho một khu nhà ở và một cơ sở y tế. Tôi có thể xác nhận không quân nhân Australia nào bị thương. Mọi người đều an toàn", lãnh đạo Australia nói tại họp báo ở Tasmania, chỉ trích Tehran đang tấn công bừa bãi khắp vịnh Ba Tư.

Iran chưa bình luận về sự việc. Australia không nêu rõ "quả đạn" họ nhắc đến là UAV hay tên lửa.

Căn cứ có hơn 100 quân nhân Australia, cùng quân nhân Anh và một số ít binh sĩ Mỹ. Hai chiếc "máy bay mắt thần" E-7A Wedgetail được Canberra điều đến Trung Đông tuần trước không có mặt tại căn cứ khi quả đạn rơi xuống.

Đây là lần thứ hai căn cứ này bị tấn công kể từ khi Mỹ, Israel phát động chiến dịch quân sự tại Trung Đông ngày 28/2. Al Minhad trước đó bị UAV Iran tập kích trong những ngày đầu xung đột.

UAE là một trong những mục tiêu oanh tạc của Iran trong xung đột. Bộ Quốc phòng UAE ước tính gần 1.700 drone, tên lửa đã tấn công nước này trong 7 ngày đầu chiến sự. Khoảng 90% số này bị đánh chặn.

Đức Trung (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)