'Quả chuối dán tường' nghệ thuật chỗ nào mà giá triệu USD?

Nghệ sĩ Italy Maurizio Cattelan năm 2019 tạo ra tác phẩm nghệ thuật Comedian (Diễn viên hài). Ông dùng băng keo dán một quả chuối vàng mua ở hàng tạp hóa tại thành phố Miami, Florida, Mỹ lên tường. Nhà đấu giá Sotheby's ngày 25/10 thông báo sẽ tổ chức đấu giá tác phẩm vào ngày 20/11 ở New York, kỳ vọng có thể bán với giá 1-1,5 triệu USD. Người thắng đấu giá sẽ nhận một cuộn băng keo và một quả chuối, kèm theo chứng nhận và hướng dẫn cách sắp đặt tác phẩm. Trong những lần trưng bày trước đây, quả chuối đã được thay mới mỗi khi bị hỏng. "Comedianlà tác phẩm nghệ thuật ý niệm, và các chất liệu thực tế được thay thế sau mỗi lần sắp đặt", phát ngôn viên của Sotheby's cho biết. Tác phẩm đã nhiều lần được đấu giá. Hai nhà sưu tầm Pháp đã mua hai phiên bản với giá 120.000 USD năm 2019. Phiên bản thứ ba được mua với giá bán cao hơn, nhưng không công bố cụ thể, sau đó tặng cho bảo tàng The Guggenheim ở New York.